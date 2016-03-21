علیرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا طرح جامع دریاچه شورابیل با وجود تکمیل شدن اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: این طرح هرچند تکمیل شده اما مجدداً در دست مطالعه است.

وی با تأکید به اهمیت این دریاچه در گردشگری و حتی اقلیم شهر اردبیل اضافه کرد: بعد از تکمیل طرح ضرورت داشت که مطالعات و بررسی‌ها در کمیسیون ماده ۵ تصویب شود.

به گفته رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل بااین‌وجود نه تنها تصویب انجام نشد بلکه در پی جلسه‌ای که با استاندار اردبیل داشتیم از مشاوران خارجی دعوت شده تا مطالعات قبلی را بازنگری کنند.

سلیمانی با بیان اینکه ضرورتی برای مطالعه مجدد نبود و می‌توانستیم اشکالات و نواقص را رفع کرده و در کمیسیون ماده ۵ مصوب کنیم، اضافه کرد: گفته شد برخی کاربری‌ها در دور دریاچه دیده نشده و بر همین اساس مشاوران طرح را بیشتر باید مطالعه کنند.

وی هدف اصلی طرح جامع را مشخص کردن کاربری‌های مختلف دور دریاچه عنوان کرد و افزود: ضروری است هر اقدام عمرانی و ساخت‌وساز پیرامون دریاچه با بهره‌گیری از مطالعات طرح جامع انجام شود.