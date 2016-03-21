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۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

در اولین روز معاملات هفته جاری میلادی؛

روز متفاوت بورس کشورهای آسیایی رقم خورد

روز متفاوت بورس کشورهای آسیایی رقم خورد

شاخص بورس کشورهای آسیایی در اولین روز معاملات هفته جاری میلادی، ترکیبی از روند صعودی و نزولی به خود گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز دوشنبه در بعضی از کشورهای این منطقه روند افزایشی داشته و در دیگر نقاط آسیا، با روند نزولی روبرو شده است.

در همین حال در چین، شاخص بورس «شانگهای» و «شنزن» هر کدام به ترتیب ۱.۴۹ درصد و ۱.۶ درصد افزایش داشتند؛ این در حالی است که شاخص بورس «کاسپی» کره جنوبی با ۲.۳۶ واحد کاهش(معادل ۱۲ دهم درصد) به ۱,۹۸۹.۷۶ واحد رسید. همچنین شاخص بورس «هنگ سنگ» هنگ‌کنگ یک دهم درصد و بورس "ASX ۲۰۰" استرالیا با ۱۶.۵۲ واحد کاهش(معادل ۳۲ دهم درصد) به ۵,۱۶۶.۶۰ واحد رسید.

در همین حال واحد پول ژاپن «ین» در مقابل دلار آمریکا ارزش خود را حفظ کرد؛ ضمن اینکه دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای اصلی تقویت شد.

کد مطلب 3583648
علیرضا کمندی

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