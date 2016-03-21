پایان کار ملی پوشان ایرانی با کسب ۳۵ نشان رنگارنگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان، تیم ملی دو ومیدانی جانبازان و معلولان کشورمان با کسب ۱۳ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۰ برنز به کار خود در مسابقات بین المللی دو و میدانی معلولین فزاع پایان داد.

نتایج بدست آمده در چهارمین و آخرین روز مسابقات به شرح زیر اعلام شده است:

* ژیلا یوسفی، نشان طلا ماده پرتاب دیسک کلاس F۴

* عبدالنبی نواصر، نشان طلا ماده پرتاب وزنه، کلاس F۴۴

* حسین خرسند، نشان طلا ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۲

* علیرضا قلعه ناصری، نشان طلا ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۶

* راضیه محمودی، عنوان پنجم ماده پرتاب دیسک کلاس F۱۲

* امید ظریف، عنوان پنجم ماده پرش طول کلاس T۱۳

* شهلا حدیدی، نشان نقره ماده پرتاب دیسک، کلاس F۵۴

* صدیقه خاکسار، نشان برنز ماده پرتاب دیسک، کلاس F۴۴

* کوروش فرهادی، نشان برنز ماده پرش طول، کلاس T۲۰

* زینب حسنی، عنوان پنجم، ماده پرتاب دیسک، کلاس F۵۷

* شهریار برارپور، عنوان هفتم، ماده پرتاب وزنه، کلاس F۵۷

* عبداله حیدری، عنوان هشتم ماده پرتاب وزنه، کلاس F۵۷

* بتول جهانگیری، عنوان چهارم ماده پرتاب دیسک، کلاس F۳۳

رقابت های بین الملی دو ومیدانی معلولین فزاع که با حضور ۶۸۰ ورزشکار از ۴۹ کشور جهان از ۲۷ اسفندآغاز شد، شب گذشته به پایان رسید.

کاروان ایران با ۴۳ ورزشکار در این رویداد بزرگ ورزشی که پس از پارالمپیک و مسابقات جهانی، سومین مسابقه بزرگ در دو و میدانی معلولین به شمار می رود، حضور یافت و با کسب ۳۵ نشان رنگارنگ به کار خود دراین مسابقات پایان داد.

کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به این رقابت ها، امروز بعدازظهر به میهن بازخواهد گشت.