«خشم و هیاهو» با ۱۴ سالن ۵۸ میلیونی شد

سعید خانی مدیر پخش شرکت «نسیم صبا» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار فروش «خشم و هیاهو» به کارگردانی هومن سیدی گفت: این فیلم طی ۵ روز نمایش در ۱۴ سالن سینما در تهران ۵۸ میلیون تومان فروش داشته است.

وی ادامه داد: اکران شهرستان های این اثر سینمایی از روز گذشته یکشنبه اول فرودین ماه آغاز شده است و در شهرهای چون گرگان، چالوس، یزد و مشهد نمایش داده شده است.

خانی در پایان گفت: هرچند تعدادی از سینماها این فیلم را اکران نکرده اند، اما این قول را به ما داده اند که از ۲۱ فروردین ماه «خشم و هیاهو» را در سینماهای خود روی پرده ببرند و امیدوارم در چنین شرایطی اکران این فیلم بالا رود.

این فیلم در گروه اکران سینمایی «اریکه ایرانیان» اکران می شود.

در این فیلم طناز طباطبايی، نويد محمدزاده، سعيد چنگيزيان، بهناز جعفری، رضا بهبودی، رعنا آزادی ور، بهزاد عمرانی بازی می کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زندگی به من آموخت که هيچ چيز از هيچ کس بعيد نيست!