مجلس سناي آمريكا لايحه اعمال تحريم عليه كره شمالي را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين لايحه كه موسوم به قانون سال 2006 عدم گسترش كره شمالي است توسط بيل فريست رهبر اكثريت جمهوريخواه مجلس سنا، پس از آزمايشهاي موشكي كره شمالي تدوين شد .



وي پس از اتمام راي گيري اظهارداشت :"آزمايش موشكي اخير كره شمالي نشان مي دهد كه اين كشور تهديدي براي مردم آمريكا ، منطقه و صلح و ثبات در منطقه شرق آسيا است ".



رهبراكثريت جمهوريخواه مجلس سنا درباره مفاد اين قانون افزود :"اين قانون، تحريمهاي آمريكا عليه اشخاص و شركتهاي خارجي كه قطعات موشك و تسليحات كشتار جمعي به كره شمالي منتقل ويا چنين قطعاتي را ازاين كشورخريداري مي كنند، مجاز

مي شمارد .



بيل فريست همچنين تصريح كرد :"ما هر چه درتوان داريم بايد براي جلوگيري رهبر كره شمالي از دستيابي به مواد اضافي براي توسعه برنامه موشكي و تسليحاتي اين كشور انجام دهيم. تصويب اين لايحه ابراز هاي قابل دسترس براي رئيس جمهوري را براي رسيدن به اين هدف ، تقويت خواهد كرد ".



پس از آزمايش موشكي كره شمالي، با تلاش قدرتهاي غربي و ژاپن قطعنامه اي در شوراي امنيت عليه كره شمالي به تصويب رسيد كه در آن از كشورها خواسته شد كه از در اختيارقراردادن قطعاتي كه به برنامه موشكي و هسته اي كره شمالي كمك مي كند،

جلوگيري كنند.