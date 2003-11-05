ديدار تعدادي از صاحب نظران صنعتي و صنعتگران با رييس جمهور

رييس جمهور با اشاره به نقش محوري و برجسته توليد، صنعت و كارآفريني در جامعه گفت: دست اندركاران امر صنعت با توجه به وضعيتي كه كشور ما در دنياي كنوني دارد، نقش ممتازي برعهده دارند.

آقاي خاتمي با بيان اينكه امروز بدون پيشرفت صنعتي نمي توانيم به توسعه دست يابيم، گفت: از محوري ترين برنامه هاي دولت در سالهاي اخير نوسازي صنايع بود كه با موفقيت انجام گرفته است.

رييس جمهور ضرورت معين ساختن افق و چارچوب مشخص براي نيل به توسعه صنعتي را خاطرنشان ساخت و ابراز اميدواري كرد با تمهيدات و تلاشهاي صورت گرفته صادرات صنعتي كشور سهم بيشتري از صادرات غير نفتي را تشكيل دهد.

وي با اشاره به روند روبه افزايش صادرات، كالاها و خدمات صنعتي كشور به خارج، ارتقاي كيفيت توليدات صنعتي و سطح مديريت را در اين خصوص مهم ارزيابي كرد.

آقاي خاتمي همچنين بها دادن به كالاها و خدمات توليد داخل را از تصميمات ارزشمند نظام و مورد اهتمام ويژه دولت خود دانست و گفت: اين امر سبب كسب تجربيات مدرن در عرصه مديريت و دستاوردهاي بسيار در بخش صنعت داخلي شده است.

رييس جمهور سپس ضرورت مشاركت بخش خصوصي در امر توليدات صنعتي را خاطر نشان ساخت و به تبيين سياستها و تلاشهاي دولت براي حمايت هرچه بيشتر از اين بخش پرداخت.

پيش از سخنان رييس جمهور مهندس اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن و تني چند از مديران صنعتي نيز به تشريح دستاوردها، عملكرد و تنگناهاي اين بخش پرداختند و پيشنهاداتي را با هدف تسهيل و بهبود فعاليت دست اندركاران بخش صنعت ارايه نمودند.