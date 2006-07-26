ترجمه محتوايي قرآن كريم از خطاي كمتري برخوردار است

حسين علوي مهر مدير دانشنامه قرآن پژوهي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ترجمه قرآن كريم، گفت: قرآن كتابي جهاني است كه براي همه مردم دنيا و هدايت آنها نازل شده است، بنابراين با فطرت انسان منطبق بوده و براي هدايت هر نوع قوم و مليتي نازل شده، از اين رو ضرورت برگرداندن آن به زبانهاي ديگر احساس مي شود تا ديگران نيز از موازين و آموزه هاي قرآن كريم بهره مند شوند.

وي به پيشينه ترجمه هاي قرآن كريم به زبان فارسي اشاره كرد و ياد آور شد: اولين ترجمه به فارسي قرآن توسط سلمان فارسي انجام شد كه وي به درخواست برخي از اهالي فارس سوره فاتحه را به زبان فارسي ترجمه كرد، در قرن دوم بخشي از قرآن توسط موسي بن صفار ترجمه شد، در قرن سوم نيز قرآن به زبان فارسي ترجمه شد كه مترجم آن مجهول بوده و اين ترجمه در آستان قدس رضوي نگهداي مي شود، ترجمه ديگر در قرن چهارم به نام ترجمه تفسير طبري است. از اين رو ترجمه قرآن به زبان فارسي داراي سابقه و پيشينه اي بسيار طولاني است.

مدير دانشنامه قرآن پژوهي اظهار داشت: بر اساس نيازهاي مردم همگان متوجه اين كتاب، پيامها و قوانين آن هستند، اين امر سبب شد تا ترجمه قرآن زياد شود به طوري كه تا سال 1415 قرآن به 70 زبان دنيا ترجمه شده است . اما بايد آن را به زبانهاي ديگر نيز ترجمه كرد، همانگونه كه كتابهاي مقدس انجيل و تورات به بيش از 1900 زبان دنيا ترجمه شده است . بنابراين بايد تلاشهاي بيشتري در راستاي ترجمه قرآن به زبانهاي مختلف صورت گيرد . اگر چه نمي توان ترجمه كامل و بي اشكالي از قرآن كريم ارائه داد.

وي در ادامه افزود: برخي نيز داراي انگيزه هاي قرآني هستند و به منظور تبليغ و اشاعه فرهنگ قرآن به شكل گسترده به كار ترجمه مي پردازند و از اين طريق به گسترش ترجمه هاي قرآني اقدام مي كنند. از سوي ديگر بايد ترجمه قرآن به زبان روز و جديد و ادبيات معاصر نزديكتر باشد.

حسين علوي مهر تأكيد كرد: قرآن متني وحياني است كه از جانب خداوند متعال توسط جبرئيل بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده و مصون از خطا و كژي و ناراستي است، بشر هر قدر هم كه توانا، عالم و قدرتمند باشد در برگرداندن زبان عربي به فارسي خالي از خطا نيست و احتمال وجود خطا به چشم مي خورد بنابراين ضرورت ايجاب مي كند كه به دنبال خطاهاي كمتري باشيم .

مدير دانشنامه قرآن پژوهي گفت: ترجمه هاي محتوايي يا تفسيري بهتر از ترجمه هاي تحت اللفظي بوده و همچنين ترجمه هاي محتوايي نيز نياز به كار دست جمعي و گروهي دارند، بنابراين بايد مباني مختلفي چون مبحث كلامي، اعتقادي، مباني فقهي، واژه شناسي و روش شناسي رعايت شود تا خطاي كمتري را در ترجمه هاي قرآن شاهد باشيم.