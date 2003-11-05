سفير جديد بلژيك استوارنامه خود را تقديم رييس جمهوري كرد

رييس جمهور با اشاره به گسترش روابط تهران با اتحاديه اروپا گفت: اميدوارم با تقويت اعتماد و احترام متقابل بتوانيم شاهد پيشرفت روابط باشيم.

آقاي خاتمي نتيجه نشست تهران را فروكش كردن تشنج و هياهوي بي اساس، اطيمنان دادن به جهان درخصوص صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران و به رسميت شناختن حق همه كشورها در استفاده از اين تكنولوژي صلح آميز دانست و گفت: جهانيان بحق بايد نگران گسترش سلاحهاي كشتار جمعي و تروريسم باشند و بايد در اين زمينه دست در دست يكديگر با اين مسايل و نيز تبعيض مبارزه كنند.

رييس جمهور روابط تهران - بروكسل را مثبت ارزيابي كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران با توجه به برنامه هايي كه براي توسعه و پيشرفت دارد، از حضور و همكاري همه كشورها از جمله بلژيك استقبال مي كند.

سفير جديد بلژيك نيز در اين ديدار بااشاره به علاقه مندي مسوولان عاليرتبه كشورش براي گسترش روابط با تهران آمادگي خود را براي توسعه همه جانبه اين مناسبات بويژه در عرصه اقتصادي و تجاري يادآوري شد.

آقاي "ورمولن" با بيان اينكه بلژيك به عنوان عضو اتحاديه اروپا از توسعه روابط اين اتحاديه با تهران حمايت مي كند، گفت: نشست تهران نقطه عطفي در مناسبات ايران با اتحاديه اروپايي است.