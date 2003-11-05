تقدير اكبر غمخوار از خانواده هاي بازيكنان پرسپوليس

به گزارش خبرنگار "مهر" دراين مراسم پس از صرف افطار حجت الاسلام والمسلمين محمد تويسركاني معاون فرهنگي باشگاه پرسپوليس طي سخناني خطاب به بازيكنان و خانواده هاي آنها گفت : با توجه به اهميت و روحانيت ماه مبارك رمضان از بازيكنان و مربيان پرسپوليس انتظار مي رود با توسل به ائمه اطهار(ع) در تمام ميادين به موفقيت دست پيدا كنند. ضمن اينكه اميدواريم بازيكنان با تعصب پرسپوليس، با ياري گرفتن از خداوند متعال بتوانند در ديدار هاي آينده به پيروزي برسند تا نتايج نه چندان درخشان گذشته را جبران كنند.

پس از معاون فرهنگي باشگاه پرسپوليس ، نوبت به اكبر غمخوار مديرعامل اين باشگاه رسيد تا صحبت هايش را براي بازيكنان و خانوانده هاي آنها بيان كند.غمخوار در قسمتي از صحبت هايش ضمن تشكرازتلاش وجديت بازيكنان و اعضاي كادر فني اين تيم خطاب به بازيكنان گفت : اميدوارم با تلاش و جديت بيشتر و تمرينات مستمر بتوانيد در بازيهاي آينده به پيروزي برسيد و در نهايت به عنوان قهرماني ليگ برتر دست پيدا كنيد.

مدير عامل باشگاه پرسپوليس درپايان صحبت هايش ضمن تشكر از خانواده هاي بازيكنان، به آنها وعده داد در آينده اي نزديك به پاس تشكر از زحماتشان به هريك ازآنها يك عدد سكه بهار آزادي تقديم كند.

در مراسم افطاري باشگاه پرسپوليس محمد برزگز و محمد محمدي به علت بيماري غايب بودند. از جمع اعضاي هيات مديره نيز تنها پورمحمد حضور داشت.