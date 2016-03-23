آرامش به آسمان استان سمنان بازگشت/ پایان دور روز بارش بهاری

به گزارش خبرنگار مهر، دمای هوای سمنان هم اکنون ۱۲درجه بالای صفر است و تنها پدیده این شهرستان، آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر در ارتفاعاتی نظیر آهوان گزارش می شود . بیشنیه و کمینه هوای سمنان در روز چهارم فروردین ماه ۹۵، به ترتیب ۱۵ و هفت درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام و آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد برای صبح فردای این شهرستان پیش بینی شده است.

شاهرود اما هوایی سردتر از سمنان را تجربه می کند، هم اکنون دمای هوای این شهر هشت درجه سانتی گراد بالای صفر است از سوی دیگر نگاهی به اطلاعات ارسالی توسط سامانه هواشناسی استان سمنان نشان می دهد که آسمان این شهرستان طی ساعات امروز و فردا، نیمه ابری و در برخی نقاط همراه با وزش باد خواهد بود.

شهمیرزاد سردترین شهر استان

دمای هوای گرمسار امروز ۱۳درجه بالای صفر است. آسمان این شهر آفتابی همراه با افزایش ابر در برخی نقاط عنوان شده و بیشنیه و کمینه هوای این شهرستان طی امروز و امشب به ترتیب ۱۵ و شش درجه بالای صفر پیش بینی می شود. گرمسار هم اکنون هوایی مطبوع دارد و تنها وزش باد بهاری پدیده احتمالی برای امشب و فردای این شهرستان خواهد بود.

میامی تنها شهر ابری استان سمنان در چهارمین روز از بهار است، دمای هوای این شهر هم اکنون هشت درجه بالای صفر اعلام شده و بیشینه و کمینه دمای هوای این شهر به ترتیب ۱۰ و هشت درجه بالای صفر بیان می شود. همچنین آسمان صاف به همراه وزش باد تنها پدیده احتمالی هوای این شهر در ساعات آینده خواهد بود که این وضعیت جوی به نسبت روز گذشته که بارش تگرگ و آبگرفتگی معابر در این شهرستان به ویژه در بخش ابراهیم آباد مشکلات عدیده ای پدید آورده بود، جوی پایدار محسوب می شود.

شهمیرزاد اما سردترین شهر استان سمنان در چهارمین روز از بهار لقب دارد . دمای هوای این شهر هم اکنون پنج درجه بالای صفر است و آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر در ارتفاعات، وزش باد و بارش پراکنده پدیده غالب آسمان این شهر توریستی در ساعات باقی مانده از روز و صبح فردا خواهد بود.

ترافیک روان است

از جاده های استان سمنان نیز خبر می رسد، تمامی راه های مواصلاتی این استان با ترافیکی روان روبرو است و مشکل خاص ترافیکی در جاده های این استان وجود ندارد.

در حال حاضر محور سرخه-سمنان با تردد میانیگین ۴۴۰خودرو در ساعت شلوغترین ساعات خود را سپری می کند. این محور در روزهای غیر تعطیلات نوروزی شاهد تردد ۲۰خودرو در ساعت است همچنین محورهای میامی-کاهک، کاهک –میامی، گرمسار-آرادان و قوشه-دامغان پرتردد ترین محورهای مواصلاتی استان سمنان هستند.

از محور شاهرود-آزادشهر و شاهرود-توکستان-گرگان که در ۴۸ساعت گذشته به دلیل بارش های سنگین، مه غلیظ و برودت هوا با کندی تردد روبرو شده بود نیز خبر می رسد با تلاش مجموعه عوامل راهور ناجا و راهداری تردد هم اکنون در این مسیرها به راحتی در حال انجام است.