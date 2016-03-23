امنيت پايه اصلی هر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار فرمانده ناجا با وی، اظهار داشت: حضرت ابراهیم (ع) هنگامی که به سرزمین بی آب و علف مکه آمد ابتدا برای امنیت و سپس برای برکات، ثمرات و مسائل اقتصادی دعا کرد بنابراین قرآن نیز در وهله اول بر امنیت تاکید می کند.

وی با بیان اینکه امنیت پایه اصلی هر کشور است و حرف اول را می زند، توسعه و پیشرفت در سایه این امر امکان پذیر است، گفت: با نگاهی به حوادث رخداده در اروپا نظیر فرانسه و حتی ترکیه در می یابیم که این کشورها با توجه به داشتن پلیس مجهز، گرفتار ناامنی می شوند اما ما باید به خاطر داشتن امنیت موجود در کشور، خدا را شکر کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به مسئله امنیت اربعین، قدس، انتخابات و حتی ایام نوروز، ادامه داد: آنچه که ما را نگران می کند، بحث تصادفات است؛ با توجه به اینکه طی سالهای اخیر سوانح رانندگی کاهش یافته اما باید روی مسائل فرهنگی در حوزه راهنمایی و رانندگی بیشتر کار شده و مردم نیز همکاری بیشتری نیز داشته باشند؛ معتقدیم اگر کسی بی احتیاطی کند دچار حادثه رانندگی شود در روز قیامت قبل از اینکه مسئولیت قانونی داشته باشد، مسئولیت الهی دارد.

مرجع تقلید شیعیان اضافه کرد: اگر حتی پلیس در سر چهار راه ها حضور نداشته باشند باید رانندگان، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند؛ از سوی دیگر باید بر روی حوادث جاده ای و کاهش آنن، تمرکز بیشتری شود.

در ادامه این دیدار، سردار اشتری فرمانده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی اقدامات خوبی در سال ۹۴ انجام داده است، به چند شاخص در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شاهد جمعیت چندمیلیونی در مرز زمینی بودیم که به لطف الهی با امنیت کامل انجام شد.

سردار حسین اشتری افزود: مراسم ۲۲ بهمن نیز در امنیت کامل برگزار شد که مسئولیت آن بر عهده نیروی انتظامی بود اما از همه مهمتر امنیت ۷ اسفندماه بود که به لطف الهی، همت همه همکاران و تلاش دستگاه ها، انتخاباتی در کمال نظم و آرامش برگزار شد.

وی ادامه داد: بعد از انتخابات از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه قرارگاه نوروزی مشغول خدمات رسانی به هموطنان هستند؛ از زمان اجرای طرح نوروزی تا کنون، تلفات جاده ای نسبت به مدت مشابه هفت درصد کاهش داشته است.

فرمانده ناجا در خاتمه گفت: ۵۰۰ هزار از کارکنان ناجا و دستگاه ها مشغول خدمات رسانی به مردم در ایام عید هستند و الحمدالله تا الان وضعیت خوب است.