شرح ویژه های جشنواره «نوروز» در برج آزادی/ سفره هفت سین پهن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفره هفت سین تالار آیینه برج آزادی که به کوشش سهیلا رضائیان چیده شد کاملا برگرفته از سنت های قدیم ایران است که در آن از درخت به عنوان نماد فصل بهار استفاده شده و تلاش بر این بوده تا سنت ها و قوانین گذشتگان در آن به نمایش گذاشته شود. در کنار این هفت سین نیز نمایشگاهی از تابلوهایی به سبک کوچه باغ های قدیم و صنایع دستی از نوع پتینه کاری، فیروزه و ... برپا شده است.

سهیلا رضائیان ۲۵ سال است که در عرصه ی هنرهای تجسمی و در رشته های نقاشی، طراحی، سفره آرایی، تابلوهای حجمی، گل آرایی و ... فعالیت می کند و نوروز سال های گذشته نیز سفره هفت سین خود را در برج آزادی برپا کرده بود.

جواد انصافی پیام آور نوروز می شود

نمایش «پیام آوران نوروزی» به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی در سالن اصلی مجموعه برج آزادی روی صحنه می رود. این نمایش که به نوعی سیاه بازی محسوب می شود، با تلفیق نمایش و موسیقی پیام آوران نوروز شهرها و اقوام مختلف را معرفی می کند. در خلاصه نمایش پیام آوران نوروزی آمده است: در گذشته بسیار دور، همه ماه های سال ۳۰ روز حساب می شده و مردم در ۵ روزی که در آخر سال اضافه می آمده، به جشن و سرور برای سال جدید می پرداختند. یکی از رسوم این جشن ها، انتخاب یکی از پیام آوران نوروز به عنوان پادشاه بوده و هرچه او حکم می کرده، دیگران موظف به انجامش بوده اند.

جواد انصافی(نویسنده، کارگردان و بازیگر)، احمد آهسته (بازیگر)، محمدرضا قربانی (بازیگر)، حمید رئوف(بازیگر)، رضا معراجی (بازیگر)، امیر محمد انصافی (بازیگر)، امیر حسین انصافی (بازیگر، آهنگساز و نوازنده)، رامین عبداللهی (بازیگر و نوازنده)، حسن مصطفی پور (بازیگر و نوازنده) و فروغ یزدان عاشوری (طراح لباس) این گروه نمایشی را تشکیل می دهند.

داستان نمایش حاصل پژوهش ۵ ساله انصافی است که در قالب کتابی به نام «نوید بهار، نمایش نوروز» به چاپ رسیده و علاقمندان می توانند این کتاب را در محل اجرای نمایش تهیه کنند.

نمایش «پیام آوران نوروزی» به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی از ۴ تا ۶ و ۱۰ و ۱۱ فروردین از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن اصلی مجموعه برج آزادی روی صحنه می رود.

نمایشگاه عکس طبیعت زیبای ایران و تهران قدیم

نمایشگاه عکس طبیعت به همت موسسه کنش گران توسعه پارس در برج آزادی برپا شد. در این نمایشگاه ۴۵ تابلو عکس از طبیعت ایران در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

عکس های این مجموعه را ۷ عکاس ثبت کرده اند که برای نخستین بار به صورت گروهی آثارشان را در حمایت از کودکان کار به نمایش و فروش گذاشته اند. نمایشگاه عکس طبیعت از ۲ تا ۱۲ فروردین در نگارخانه اقوام و راهروی تکنولوژی برج آزادی برپا خواهد بود. علاقمندان می توانند از ساعت ۹ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.

طبقه سوم برج آزادی نیز در ایام نوروز میزبان نمایشگاه عکس است. نگارخانه آسمان برج واقع در طبقه سوم در ایام نوروز میزبان عکس های تهران قدیم است. ۳۳ عکس قدیمی از شهر تهران در این نمایشگاه به نمایش درآمده اند.

نمایشگاه زیورآلات دوران قاجار

نمایشگاه زیور آلات و اشیاء تزئینی زنان در دوران قاجار در موزه اصلی برج آزادی برپا شد. این اشیاء از گنجینه کاخ سعد آباد آورده شده و قرار است به مدت ۶ ماه در موزه برج آزادی به نمایش در بیاید. ۱۰۰ شی تزئینی نظیر گردنبند، گیسو بند، پابند، گردن آویز، پیشانی بند، تزئینات لباس،گوشواره، دستبند، خلخال، تسبیح و ... مربوط به زنان اقوام مختلف در دوران قاجار در این موزه جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه سوغات اقوام و غرفه های مشاوره و بازی

در سطح میدان آزادی غرفه های مختلفی در قالب نمایشگاه نوروزی برپا شده است. در این نمایشگاه در چند غرفه بازی های فکری و حرکتی برای بازدید کنندگان برپا شده است. تعدادی از غرفه ها نیز خدمات مشاوره در زمینه های مذهبی و سلامت ارائه می دهند. سایر غرفه های نیز به معرفی و فروش سوغات اقوام، نقاشی و خلاقیت کودک و ... می پردازند.

این نمایشگاه با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۹ تهران برپا شده است.

اجرای موسیقی اقوام و برنامه های مذهبی

در ایام نوروز گروه های موسیقی و تواشیح در سطح میدان برای بازدید کنندگان اجرای برنامه می کنند. در طی روزهای نخست گروه های موسیقی گیلانی و بوشهری برنامه های خود را جهت معرفی فرهنگ و موسیقی خود به مردم اجرا کرده اند. اجرای تواشیح، موسیقی محلی لرستان، بختیاری و ... نیز از دیگر برنامه هایی است که در طی روزهای آینده اجرا خواهد شد.

رادیو برج، برای نخستین بار صدای خود را به گوش ها رساند

رادیو برج، امسال برای نخستین بار در مجموعه برج آزادی فعالیت خود را آغاز کرد. رادیو برج به همت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، به کارگردانی ماکان رضایی پور و نسیم رفیعی از نخستین روز بازدیدی برج آزادی در سال نخست فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۱۲ فروردین صدای آن در سطح میدان آزادی پخش می شود.

معرفی برج، نوروز و برج آزادی، ویژه برنامه جشنواره نوروز برج، نمایشنامه خوانی، گپ و گفت با مسئولین نمایشگاه و غرفه داران، نیایش، مسابقه رادیویی با حضور بازدید کنندگان، ویژه برنامه توریست و برج آزادی، مسابقه تلفنی، پزشکی و نوروز، خاطره گویی مسئولین و نوروزی، پیک شادی، ویژه برنامه مدافعان حرم، ویژه برنامه شهادت ام البنین (س) (مادر حضرت ابوالفضل) و تکریم مادران و همسران شهدا و ویژه برنامه ولادت حضرت زهرا (س) بخش های مختلف رادیو را تشکیل می دهند. صدای رادیو برج آزادی هر روز از ساعت ۹ تا ۲۰ به صورت زنده در سطح میدان آزادی شنیده می شود.