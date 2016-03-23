ترافیک در چالوس و هراز/ بارش برف در جاده های اصفهان

پلیس راهور ناجا اعلام کرد: برابر آخرین اطلاعات دریافتی در استان اصفهان محورهای اصفهان -نایین، میمه - دلیجان، و خوانسار - خمین بارش برف و در اکثر محورهای سمنان، محورهای اردستان- نایین و اصفهان - تهران در استان اصفهان و شرق استان تهران ( محور دماوند - فیروزکوه ) بارش باران اعلام شده است.

ترافیک در محور کرج - چالوس ( از میدان امیرکبیر تا تونل شماره ۵ و از کندوان تا سیاه بیشه )، محور هراز از امامزاده هاشم تا گزنک ) ، محور فیروزکوه (از سوادکوه تا شیرگاه ) و محور چمن بید - جنگل گلستان نیمه سنگین گزارش شده است.

سایر جاده های اصلی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.