شاخ آمریکا را باید شکست/سلاح صبر و ایمان دشمن را شکست می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی حیات طیبه با هدف تبیین ابعاد مختلف نامگذاری سال ۹۵ در محل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس در حرم مطهر رضوی بیان کرد: آمریکایی ها طی نیم قرن گذشته به ۲۵ کشور جهان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم حمله نظامی کردند.

وی با اشاره به مداخله آمریکایی ها در کشور های منطقه و به ویژه افغانستان و عراق بیان کرد: دلیل اینکه طی ۳۷ سال گذشته آمریکا فکر حمله به سرش نزده، این است که با سیستم اطلاعاتی دقیقشان متوجه این مسئله شده اند که قدرت دفاعی قوی داریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی مبنی بر اینکه «تا آمریکا آدم نشود ما با او هیچ رابطه ای برقرار نمی کنیم» بیان کرد: از منظر ایشان، آمریکائی ها هیچ گاه خواهان رابطه با کشور ما به عنوان دو دولت مستقل نبوده است بلکه خواهان سلطه بودند.

خاتمی اظهار کرد: تفکر یک حکومت اسلامی این است که هیچ گاه به دشمن نباید اعتماد کرد زیرا آن ها برای رسیدن به خواسته های شوم خود از هیچ فسادی فرو گذار نیستند.

وی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در این زمینه فرمایشات فراوانی دارند ما می توانیم با سلاح صبر و ایمان نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کنیم.

وی افزود: برخی از مردم فکر می کردند اگر تحریم ها برداشته شود، ایران گلستان می شود.

امام جمعه موقت تهران افزود: افرادی که مسئله تحریم ها را خیلی بزرگ کردند و این تفکر اشتباه را در اذهان مردم جا انداختند که کشور ما از پا افتاده و با معظل بزرگی رو به رو بوده است، سخت در اشتباهند زیرا ما از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در تحریم بودیم و این مسئله فراز و نشیب بسیاری داشته است.

سیستم دفاعی ما بازدارنده است

وی با اشاره به اینکه سیستم دفاعی ما بازدارنده است، گفت: کشور ما سیستم دفاعی بسیار قوی دارد اما سیاست ما تهاجم نیست و ما قدرتمند نمی شویم که به سایر کشورها تجاوز کنیم.

خاتمی گفت:حکومت انقلابی که زعامتش با مقام معظم رهبری است بر این باور است که همزمان با برجام، باید یک آزمایش موشکی داشته باشیم و به دشمن نشان دهیم شهرهای زیرزمینی موشکی زیادی ساختیم که آماده شلیک هستند تا مبادا دشمن فکر کند ما از موضع ضعف وارد شدیم.

وی افزود: ما ارباب پذیر و بله قربان گو نیستیم ما انقلاب کردیم که به دنیا بگوییم هیچ قدرت و کشوری نمی تواند بر ما سلطه کند و این حکومت در دست ما یک امانت است و شورای نگهبان امانتداران این حکومت هستند.

کمک به کشور های اسلامی دستور دینی است

خاتمی افزود: این تفکر غیر اسلامی و نادرست است که ما نباید هیچ کمکی به حکومت های در حال جنگ داشته باشیم و در این حوزه ها دخالت کنیم. در جایی که ما یک امت واحد هستیم و کمک به هم نوع از دستورات و سفارشات دینی ماست.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل(ره) که تمام مقصد ما مکتب ماست اضافه کرد: منش ما منش انقلابی است و نباید از یاد ببریم که یک حکومت انقلابی هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یک حکومت دینی و انقلابی، معتقد است که حکومت غاصب صهیونیست هیچ مشروعیتی ندارد، اظهار کرد: افرادی که تفکر انقلابی دارند هیچ گاه نگاه خوش بینانه به دشمن ندارند و همواره به خدا توکل می کنند.

وی افزود: آن ها می دانند غرب و به ویژه آمریکا شمشیر کشیده اند و همواره آماده جنگند زیرا نمی توانند در هیچ گوشه دنیا حکومت دینی را تحمل کنند.