اعضاء صنوف سينما از حقوق خود آگاه نيستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مينو فرشچي معتقد است هنوز حدود و وظايف اصناف مشخص نشده و در اين باره مي گويد: "ما هنوز نمي دانيم قرار است در صنف چه كاري كنيم. حدود و وظايف اعضاء در اصناف ما مشخص نشده و البته گاهي فعاليت هايي به صورت فردي از سوي برخي افراد صورت مي گيرد، اما اين حركت ها تداومي نداشته است."

او تاكيد مي كند: "وضعيت استقلال اصناف روشن نيست و براي من به عنوان يكي از اعضاء شوراي مركزي كانون مشخص نشده كانون زيرمجموعه يك نهاد دولتي است يا خصوصي و اين بلاتكليفي در همه اصناف به چشم مي خورد."

وي اولين گام را براي سامان دادن به وضعيت اصناف، آگاه كردن اعضا نسبت به حقوق خود مي داند و مي افزايد: "تا زماني كه اين حقوق مشخص نشود اقداماتي هم كه گاه به گاه صورت مي گيرد، به نتيجه درستي نمي رسد. براي آنكه دمكراسي را ياد بگيريم بايد كنار هم جمع شويم و صحبت كينم. درآوردن اداي صنف يا دمكراسي ما را به نتيجه نمي رساند."

فزشچي اقداماتي را كه كانون در زمينه ثبت فيلمنامه ها انجام داده از موفقترين اقدامات كانون مي داند و مي گويد: "شوراي داوري در داخل كانون به مسائلي همانند كپي برداري در فيلمنامه ها و شكايت هايي كه در اين زمينه مي شود، رسيدگي مي كند كه تاكنون عملكرد قابل قبولي داشته است."

اين فيلمنامه نويس تلويزيون و سينما معتقد است براي كمترشدن دردسرهاي مربوط به كپي برداري از فيلمنامه ها بهتر است قانوني مبني بر جريمه فردي كه به نادرستي مدعي كپي شدن كارش مي شود، تصويب شود. فرشچي اكنون سخنگوي كانون فيلمنامه نويسان خانه سينماست.