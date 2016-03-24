نوروز در دیار شعر و نرگس/ردپای حیوانات ۵۰میلیون ساله در غارجنگال

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ایران کشوری هفت اقلیم است که علاوه بر داشتن آثار باستانی شگفت ساخته دست آدمی، دارای جاذبه های شگفت و منحصر به فرد طبیعی در جهان و در منطقه خاورمیانه است.

خراسان جنوبی یکی از شرق ترین استان های کشور است که علاوه بر داشتن شکوه زیبایی کویری و سقفی از کهکشان های زیبا ، دارای جاذبه های طبیعی زیادی نیز هست که عامل رواج اکوتوریسم در منطقه است.

شهرستان خوسف یکی از شهرستان های خراسان جنوبی با جاذبه های تاریخی طبیعی و فرهنگی است که به دیار نرگس زارها و شاعر برجسته ایرانی ابن حسام خوسفی نام گرفته است.

این شهر زادگاه تعدادی از مشاهیر بیرجند، همچون دکتر غلامحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت ایران و ابن حسام خوسفی شاعر و عارف شیعه قرن نهم هجری قمری و نگارنده خاوران نامه است.

از نظر تاریخى خوسف از کهن‏ ترین مناطق استان خراسان جنوبی محسوب مى ‏شود. اشعار حکیم نزارى و کتیبه های کال جنگال، سنگ نگاره لاخ مزار و کتیبه‏ هاى پهلوى در دره‏اى به ‏نام «استاد تنگل» جملگى حکایت از قدمت چند هزار ساله منطقه دارد.

کشف سنگ نگاره ثابت مى‏ کند که گذرگاه اصلى خراسان و قهستان به سوى کرمان و جنوب ایران از درون دره‏ هاى جنوب شرقى بیرجند به ویژه«دره اِستاد» بوده و کوه باقران و روستاهاى نوفرست، کوچ، کاهین و چنشت برکناره این دره قرار گرفته بودند.

رد پای حیوانات عظیم الجثه ۵۰ میلیون سال قبل در غار جنگال

ردپای حیوانات عظیم الجثه که به ۵۰ میلیون سال قبل برمی گردد و سنگ نگاره های کاخ جنگال از جاذبه های مهم گردشگری شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی است که در دوره چهارم کاوش های باستان شناسی در منطقه مود و در روستای رچ کشف است.

این ردپا و سنگ نگاره در روستای رچ قرار دارد که این روستا علاوه بر داشتن این جاذبه های شاخص یکی از مناطق زیبا و تفرجگاهی و هدف گردشگری محسوب می شود که مسافران نوروزی می توانند با بازدید از منظره های زیبا و بکر و جاذبه های شگفت انگیز زیبای این منطقه سرمه ای بر چشمان خود کشیده و خلقت بی نقص و عیب هستی را شاهد باشند.

علاوه براین زیبایی های روستای رچ تنها به این سنگ نگاره های غار و رد پای حیوانات عظیم الجثه شمال شهر بیرجند محدود نمی شود بلکه درخت بنه کهنسال روستای رچ با قدمتی ۸۰۰ ساله یکی از جاذبه های منحصر به فرد این روستا است که در فهرست آثار طبیعی ملی هم به ثبت رسیده است.

روستای رچ از مناطق هدف گردشگری اکوتوریسم

روستای رچ یکی از مناطق هدف گردشگری و دارای جاذبه های طبیعی زیادی از جمله سنگ نگاره های غار جنکال، درخت بنه ۸۰۰ ساله است.

در انتهای این روستا و به سمت قله كوه كه شیب دامنه بسیار زیاد شده و امكان ساخت و ساز وجود ندارد درخت بنه كهنسالی با قطر ۱۹۱ سانتیمتر، وسعت تاج ۲۲۵ متر مربع و ارتفاع۱۱.۲ متر وجود دارد كه قدمت آن ۷۵۰ تا ۸۰۰ سال تخمین زده می شود.

تاریخ قوم پارت را در سنگ نگاره های جنگال به تماشا بنشینید

سنگ نگاره های کال جنگال شامل نقوش انسانی است که مهمترین نقش نیز صحنه جدال یک مرد پارتی با شیر را نشان می‌دهد.

بر بالای این صحنه، نبشته‌ای در دو سطر به خط پهلوی وجود دارد که سطر اول دارای ۱۰ حرف و سطر دوم دارای ۱۱ حرف است.

مردم منطقه معتقدند معنی این نوشته« منم گیو کشتم شیر» است که البته هیچگونه سندیتی ندارد. استاد صادق کیا این نوشته را اینگونه خوانده‌: « بری ارتخشثر نخوری شهربان» که به این معنی است« پور اردشیر نخور شهربان».

نقش دوم که بر سطح تخته سنگ صافی به رنگ قهوه‌ای در جبهه جنوب دره قرار دارد. نیم تنه‌ای از مردی است به صورت نیم رخ که به علت فرسایش شدید، به دشواری قابل رؤیت است

سرپرست میرات فرهنگی خراسان جنوبی می گوید: سنگ نگاره كال جنگال كه به گفته باستان شناسان به دوره پارتی تعلق دارد، در دامنه ارتفاعات این منطقه واقع شده است.

شریعتی منش یادآور شد: ردپای حیوانات عظیم الجثه در شمال شهر بیرجند هم از جاذبه های طبیعی شاخص شهرستان خوسف است.

لازم به ذکر است تاکنون عمق غار کال جنگال را کسی تخمین نزده است.

آرامگاه ابن حسام خوسفی

آرامگاه شاعر برجسته ابن حسام خوسفی از دیگر اماکن تاریخی و گردشگری شهرستان خوسف است که این آرامگاه با فرم کلی هشت ضلعی با گنبدی شبیه کلاه فرنگی که در اصل نورگیر مقبره محسوب می ‌گردد احداث شده است.

مسیر دسترسی به آرامگاه در پای تپه از طریق یک رشته پلکان صورت می ‌گیرد که بازدید کننده را به کناره مقبره هدایت می ‌نماید.

فضای ورودی آرامگاه دارای پلکان است که در نمای جنوبی ساختمان قرار گرفته است و به لحاظ فرم مانند پیش طاقی است که سقف آن دارای فرم قوسی شکل به صورت سه بخشی کند است.

در نمای خارجی مقبره در سه طرف، نورگیر یا پنجره کار گذاشته شده است که نور فضای داخلی بنا را بوجود آورده است که فرم کلی بنا از این طاقنماها که بصورت پیش طاق‌های عریض و تقریبا عمیق ساخته شده‌اند نشات می‌ گیرد.

روستای تاریخی خور

بافت تاریخی روستای خور از دیگر مناطق تاریخی و گردشگری شهرستان خوسف است که متاثر از شرایط اقلیمی و جغرافیایی محیط خود است.

خانه های گلی، پوشش گنبدی، حیاط مرکزی، بادگیرها، اطاق های دور تا دور حیاط، هشتی ها و دهلیزها، دیوارهای قطور، حوض و باغچه وسط حیاط به صورت هماهنگ و یکنواخت از ویژگی های معماری خانه های روستای خور است، که مطابق با اقلیم منطقه به وجود آمده است.

تراکم خانه ها و کوچه های پرپیچ وخم و همچنین بادگیرها از شاخص های عمده روستایی خور بوده که برای مقابله با اوضاع اقلیمی منطقه به وجود آمده است در بافت خور بناهایی همچون قلعه، آب انبار، مسجد، حسینیه، حمام و خانه های قدیمی وجود دارد که اکثرا متعلق به دوره صفویه است.

منطقه زیبای آرک وگرنگ

منطقه آرک و گرنگ در ۵۲ کیلومتری غرب بیرجند و ١٧ کیلومتری شمال شهر خوسف واقع شده است. این منطقه با وسعت۳۰ هزار هکتار و دارای آب و هوای گرم و خشک است و در نواحی آب و هوای معتدل تری برخوردار است.



کوهستانی بودن منطقه، منابع آب نسبتاً فراوان، دره ها و چشم اندازهای زیبا همراه با پوشش گیاهی از تنک تا متراکم از منابع با ارزش این منطقه محسوب می شوند که در ایام تعطیلات و به خصوص روز ۱۳ فروردین ماه پذیرای گردشگران و مسافران زیادی است.