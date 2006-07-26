فرنگي كاران اعزامي به مسابقات بانكوك معرفي شدند

به گزارش خبرنگار"مهر" از سوي سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي نوجوانان كشورمان كشتي گيران اعزامي به رقابت هاي آسيايي بانكوك را اين نفرات تشكيل مي دهند :
42 كيلوگرم : علي اطراف چي
46 كيلو گرم : محسن قاسمي
50 كيلوگرم : عبدالاميرنژاد زارعي
54 كيلوگرم : سجاد اميري
58 كيلوگرم : ابوذر نورزاده
63 كيلوگرم : سعيد عبدلي
69 كيلوگرم : عليرضا حيدري اصل
76 كيلوگرم : روح الله حسيني زاده
85 كيلوگرم : بابك قرباني
100كيلوگرم بشير بابا جان زاده.
كشتي گيران حاضر در مرحله نهايي اردوي تيم ملي كشتي كشور، شانزدهم ماه جاري به مسابقات قهرماني آسيايي بانكوك در كشور تايلند اعزام خواهند شد.
سرمربيگري و مربيگري تيم ملي كشتي فرنگي نوجوانان را به ترتيب رشيد محمد زاده وغديرنقوصي ، بهروزحضرت پور و محمد ديلمي برعهده دارند.
نظر شما