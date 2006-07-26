  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۴۰

از سوي سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي نوجوانان؛

فرنگي كاران اعزامي به مسابقات بانكوك معرفي شدند

فرنگي كاران اعزامي به مسابقات بانكوك معرفي شدند

آخرين اردوي تيم ملي نوجوانان فرنگي كار از امروز با حضور نفرات اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا در بانكوك تايلند آغاز شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" از سوي سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي نوجوانان كشورمان كشتي گيران اعزامي به رقابت هاي آسيايي بانكوك را اين نفرات تشكيل مي دهند :

 42 كيلوگرم : علي اطراف چي
46 كيلو گرم : محسن قاسمي
50 كيلوگرم : عبدالاميرنژاد زارعي
54 كيلوگرم : سجاد اميري
58 كيلوگرم : ابوذر نورزاده
63 كيلوگرم : سعيد عبدلي
69 كيلوگرم : عليرضا حيدري اصل
76 كيلوگرم : روح الله حسيني زاده
85 كيلوگرم : بابك قرباني
 100كيلوگرم بشير بابا جان زاده.

كشتي گيران حاضر در مرحله نهايي اردوي تيم ملي كشتي كشور، شانزدهم ماه جاري به مسابقات قهرماني آسيايي بانكوك در كشور تايلند اعزام خواهند شد.

سرمربيگري و مربيگري تيم ملي كشتي فرنگي نوجوانان را به ترتيب رشيد محمد زاده وغديرنقوصي ، بهروزحضرت پور و محمد ديلمي برعهده دارند.

کد مطلب 358486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها