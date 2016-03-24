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۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

وزیر دفاع مصر افزایش تلاش ها برای مبارزه با تروریسم را خواستار شد

وزیر دفاع مصر افزایش تلاش ها برای مبارزه با تروریسم را خواستار شد

وزیر دفاع مصر طی سخنانی در مراسم افتتاحیه کنفرانس وزرای دفاع مناطق ساحل و صحرا در شرم الشیخ افزایش تلاش ها در راستای مبارزه با تروریسم را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «صدقی صبحی» وزیر دفاع مصر در مراسم افتتاحیه کنفرانس کشورهای منطقه ساحل و صحرا که با حضور وزرای دفاع کشورهای عربی و آفریقایی و سازمان های منطقه ای و جهانی در شرم الشیخ برگزار می شود، سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش صدقی صبحی در این مراسم افزایش همکاری های مشترک منطقه ای و جهانی را به منظور مبارزه با تروریسم که تمام جهان را تهدید می کند، خواستار شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تروریسم و افراط گرایی از یک منبع یکسان نشأت می گیرند، تصریح کرد: قاره آفریقا در حال حاضر با چالش هایی مواجه است که مانع از اجرای برنامه های توسعه در آن شده است.

وزیر دفاع مصر همچنین گفت: نشست وزرای دفاع منطقه ساحل-صحرا در زمان حساس و مهمی برگزار می گردد. وی تاکید کرد که به همکاری و هماهنگی برای توسعه سازوکارهای اقدامات مشترک به منظور برقراری امنیت و ثبات نیاز داریم.

صدقی صبحی در بخش دیگری از سخنان خود قاچاق مواد مخدر، انسان، اسلحه و آدم ربایی را راه های گروه های تروریستی برای تامین مالی شان قلمداد کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: مبارزه با تروریسم علاوه بر اقدامات نظامی و امنیتی، شامل ابعاد فکری و فرهنگی نیز می شود.

کد مطلب 3584880

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