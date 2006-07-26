80 كشور جهان ميزبان جشنواره انتظار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمدي عراقي با اداي احترام نسبت به شهداي فلسطين و لبنان و رزمندگان اين نبرد مظلومانه و حق طلبانه گفت: هم اكنون در آستانه سه ماه مبارك رجب، شعبان و رمضان هستيم كه ميلاد آخرين منجي بشريت حضرت مهدي (عج) در نيمه شعبان قرار دارد.

وي يادآور شد: از آنجا كه تاكنون در سطح بين المللي به موضوع انتظار و مهدويت توجه نشده ، به همين مناسبت و همچنين به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) كه فرمود "برترين اعمال امت من انتظار فرج است"، جشنواره فرهنگي و هنري انتظار در دو سطح ملي و بين المللي با همكاري بيش از 30 نهاد فرهنگي برگزار مي شود.

حجت الاسلام عراقي گفت: در ابتدا قرار بود اين جشنواره در 50 كشور جهان برگزار شود اما به دنبال اعلام آمادگي، همكاري و مشاركت مسلمانان 80 كشور، اين جشنواره را با عنوان جشنواره ملي و بين المللي برگزار مي كنيم كه با همكاري بيش از 30 نهاد فرهنگي در داخل كشور صورت مي گيرد.

وي موضوعات و محورهاي جشنواره هاي خارجي را انتظار در آينه هنر، آخرالزمان و انتظار، مسابقات مقاله نويسي، نقاشي، خوشنويسي، نمايش فيلمهايي با محوريت دين و انتظار، انتظار در شعر و ادب ايران، برگزاري همايش هاي علمي و ميزگردهاي تخصصي با موضوع انتظار در اسلام و اديان الهي عنوان كرد.

وي همچنين به جشنواره ورزشي كه تحت عنوان "جام مهدي" در دبي برگزار خواهد شد اشاره كرد و مخاطبان اين جشنواره را علاوه بر شيعيان، مسلمانان جهان و پيروان ساير اديان دانست چرا كه موعود به اسلام اختصاص ندارد و ما مسلمانان نيز به ظهور حضرت عيسي در كنار حضرت مهدي اعتقاد داريم.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ادامه برنامه هاي برخي از كشورهاي خارجي را برشمرد و گفت: جشنوار انتظار در سوريه با برگزاري دو همايش علمي در دمشق و حلب با حضور انديشمندان ايراني، سوري و لبناني و موضوع عدالت در حكومت مهدي (عج)، جشن ميلاد، برگزاري همايش هاي علمي با حضور رهبران اديان ابراهيمي، نمايشگاه كتاب با محوريت مهدويت و انتظار، محفل شعر ايراني و عربي و جشنواره هنري با شركت گروه هاي هنري همراه خواهد بود.

در كشور سودان نيز همايش علمي با موضوع فلسفه انتظار و مهدويت با حضور مسيحيان و مسلمانان، ميزگرد تلويزيوني در شبكه ملي اين كشور و كنسرت موسيقي برگزار خواهد شد و در فرانسه نيز جشن نيمه شعبان ايرانيان در خانه فرهنگ ايران برگزار مي شود.

آذربايجان، عراق، بحرين، امارات و كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز از ديگر كشورهايي است كه ميزبان جشنواره بين المللي انتظار خواهند بود.

حجت الاسلام عراقي تصريح كرد: برگزيدگان هنري خارج از ايران به ايران و شهرهاي تهران، اصفهان و تبرير سفر مي كنند و آثار هنري خود را ارائه خواهند داد به همين ترتيب برگزيدگان ايراني نيز به كشورهاي برگزار كننده اين جشنواره سفر خواهند كرد و برنامه هاي خود را اجرا مي كنند.

وي همچنين با اشاره به فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي گفت: سازمان ميراث فرهنگي كه يكي از نهادهاي برگزار كننده اين جشنواره محسوب مي شود قرار است در كنار جشنواره، نمايشگاه عكس و ساير آثار مربوط به فرهنگ و تمدن ايراني را برگزار كند تا با استفاده از اين فرصت آثار هنري و صنايع دستي جمهوري اسلامي ايران به ساير كشورها معرفي شود.

ابوالحسن منفرد رئيس اداره فرهنگي و بين المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همچنين رئيس كميته پژوهشي ستاد برگزاري جشنواره انتظار نيز در ادامه اين نشست گفت: بنا به اهميت موضوع انتظار زمان برگزار اين جشنواره سراسر ماه شعبان خواهد بود و نقطه ثقل آن نيمه شعبان است.

منفرد افزود: در ستاد برگزاري اين جشنواره تصميم بر آن شد كه كميته علمي و محتوايي براي پشتيباني فكري كشورهاي مختلفي تشكيل شود تا به اهداف اين جشنواره بر اساس مخاطبان جهت دهي شود.

رئيس كميته پژوهشي ستاد برگزاري جشنواره انتظار همچنين گفت: تاكنون 50 عنوان مقاله برتر با محوريت مهدويت را انتخاب كرديم تا در سايت سازمان منتشر شود و به زبان هاي مختلف ترجمه خواهند شد . همچنين 150 عنوان كتاب براي ارائه در جشنواره انتظار خارج از كشور شناسايي شده و كتابهاي برگزيده نيز تجديد چاپ مي شوند.

بريتانيا، اتريش، هندوستان، قطر، امارات، استراليا، روسيه، ايتاليا، يونان، اوكراين ، دانمارك، هلند، سوئد، آلمان، تركيه، كانادا از كشورهايي محسوب مي شوند كه ميزبان برگزاري جشنواره بين المللي انتظار هستند.