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۶ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۲۵

در پنج روز نخست سال جاری؛

۲۰۳ حریق و حادثه در مشهد به وقوع پیوست

۲۰۳ حریق و حادثه در مشهد به وقوع پیوست

مشهد- مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از وقوع ۲۰۳ مورد حریق و حادثه از نخستین روز سال جدید تا پنجم فروردین ماه سال جاری خبر داد .

آتشپاد دوم حسن جعفری با بیان اینکه در ایام نوروز امسال تعداد ۲۰۳ حریق و حادثه به وقوع پیوست به مهر گفت: از این تعداد  ۶۸ مورد حریق ، ۹۳ مورد حادثه و مابقی عملیات بازدید و پیشگیری بوده است.

وی اظهار کرد: این آمار حادثه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۴۶ مورد ۱۵ درصد کاهش داشته است.

جعفری برخورد سه خودور به دلیل بارندگی در پل حافظ و مصدومیت دو نفر، حریق انبار ام. دی. اف، برخورد دو دستگاه خودور سواری در اتوبان مشهد باغچه و مصدومیت چهار نفر و برخورد خودور وانت با دیوار در جاده خلج و مصدومیت دو نفر را از مهمترین عملیات انجام شده توسط آتش نشانان در تعطیلات نوروز امسال بیان کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد یک هزار و ۲۰۰ آتش نشان در ۴۵ ایستگاه شهر مشهد در حال خدمت هستند.

کد مطلب 3584986

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