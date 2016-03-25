۲۰۳ حریق و حادثه در مشهد به وقوع پیوست

آتشپاد دوم حسن جعفری با بیان اینکه در ایام نوروز امسال تعداد ۲۰۳ حریق و حادثه به وقوع پیوست به مهر گفت: از این تعداد ۶۸ مورد حریق ، ۹۳ مورد حادثه و مابقی عملیات بازدید و پیشگیری بوده است.

وی اظهار کرد: این آمار حادثه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۴۶ مورد ۱۵ درصد کاهش داشته است.

جعفری برخورد سه خودور به دلیل بارندگی در پل حافظ و مصدومیت دو نفر، حریق انبار ام. دی. اف، برخورد دو دستگاه خودور سواری در اتوبان مشهد باغچه و مصدومیت چهار نفر و برخورد خودور وانت با دیوار در جاده خلج و مصدومیت دو نفر را از مهمترین عملیات انجام شده توسط آتش نشانان در تعطیلات نوروز امسال بیان کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد یک هزار و ۲۰۰ آتش نشان در ۴۵ ایستگاه شهر مشهد در حال خدمت هستند.