۲۱ هزار نفر از آثار تاریخی استان زنجان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در محل ستاد تسهیلات سفر استان زنجان با بیان اینکه از ۲۵ اسفند سال قبل تا پنج فروردین امسال، ۲۰ هزار و ۹۹۰ نفر در اماکن اقامتی زنجان پذیرش شده اند افزود: مجموع افراد اقامت کرده در هتل های این استان به دو هزار و ۳۰۵ نفر، مهمانپذیرها یک هزار و ۳۲۳ نفر، هتل آپارتمان ها ۳۴۰ نفر، منازل استیجاری ۲۲۶ نفر،کلاس های مدارس ۱۰ هزار و ۶۳۱ نفر، مهمانسراهای اداره ها و خوابگاه های دانشجویی ۱۹۲ نفر و چادرهای مسافرتی چهار هزار و ۶۴۸ نفر می رسد.

وی با بیان اینکه ۲۱ هزار و ۲۷۸ از آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان بازید کردند ادامه داد: گنبد سلطانیه بیشترین تعداد بازیدکنندگان از آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان تصریح کرد: در این مدت ۹ هزار و ۷۳۶ نفر از گنبد سلطانیه، پنج هزار و ۴۲۷ نفر از بنای رختشویخانه، چهار هزار و ۱۳۵ نفر موزه مردان نمکی و یک هزار و ۹۸۰ نفر از غار کتله خور بازدید کرده اند.

رحمتی افزود: در این مدت ۲۶۴ مورد بازدید نظارتی انجام شده و طی آن سه مورد تشویقی و ۱۸ مورد تذکر به مراکز اقامتی، خدماتی، دفاتر مسافرتی و پذیرایی داده شده است.

وی ادامه داد: از زمان آغاز سفرهای نوروزی تا کنون، شکایتی از مراکز اقامتی و پذایرایی استان گزارش نشده است.