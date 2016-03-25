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۶ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

سردار حاجی زاده:

راهیان نور خونهای ریخته شده برای انقلاب را از فراموشی نجات می دهد

راهیان نور خونهای ریخته شده برای انقلاب را از فراموشی نجات می دهد

اهواز - فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی باعث می شود، خونهای ریخته شده برای انقلاب از فراموشی نجات یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده پیش از ظهر امروز با حضور در یادمان دفاع مقدس هویزه اظهار کرد: غفلت و استفاده نکردن از فرهنگ دفاع مقدس از مهمترین آسیب هایی است که کشور را تهدید می کند.

وی بیان کرد: همچنین مهمترین تهدیدی که امروز متوجه کشور است، عناصر ساده و خودفروخته ای هستند که به گذشته انقلاب اسلامی بی توجه اند و دشمنی های آمریکا را فراموش کرده اند و بزرگترین مشکلمان نیز اجازه دادن به غربی ها برای نفوذ است.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه تاکید کرد: راهیان نور موجب می شود که یادمان نرود چه خون هایی در راه انفلاب اسلامی بر زمین ریخته شده است و چه هزینه هایی را در این راه پرداخت کرده ایم.

حاجی زاده عنوان کرد: نیروهای هوافضای سپاه هرساله برنامه مفصلی برای حضور در راهیان نور دارد. راهیان نور موجب ارتقای روحیه، اعتقاد و انتقال فضای پاک جبهه ها به دیگر نقاط کشورمان می شود.

 

کد مطلب 3585144

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