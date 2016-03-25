مسئولان در سخنان خود از گفتمان انقلاب و رهبری فاصله نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های عقیدتی و سیاسی این هفته نماز جمعه شهرستان کرج با تبریک آغاز سال جدید، اظهار کرد: ابتدا و انتهای این سال مزین به نام صدیقه کبری(س) است.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه همه از برکات امسال بهره مند شوند، گفت: باید با برنامه وارد سال شویم برای تک تک لحظات به صورت هدفمند برنامه ریزی کنیم چرا که عمر رفته باز نمی گردد.

خطیب جمعه کرج به ابعاد وجودی بانوی بزرگوار اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) دشمن شناسی واقعی بود و در مبازره با طاغوت دست به افشاگری می زد.

آیت الله حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه امام راحل ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب از مردمی که قیام کرده و طاغوت را سرنگون کرده بودند خواست برای آینده کشور تصمیم بگیرند، گفت: در آن زمان دشمنان و ضد انقلاب ها برای انقلاب مشکلاتی را به وجود می آورند ولی در همان حال امام خمینی (ره) از مردم خواست برای سرنوشت کشور تصمیم بگیرند و مردم نیز با انتخاب جمهوری اسلامی مسیر آینده کشور را تعیین کردند.

وی با تاکید بر اینکه ساختار جدید سیاسی اجتماعی ایران بر مبنای آرا مردم تعیین شد، گفت: امام راحل روز ۱۲ فروردین را عید اسلامی و ملی اعلام کردند و هر ساله این روز جشن گفته می شود.

خطیب جمعه کرج در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه بیانات رهبری چراغ راه همه ماست، گفت: ایشان به عنوان سکاندار مسیر را روشن می کنند و اگر کسی از دستوارت ایشان سرپیچی کند خسران قطعی است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه به بیانات رهبری در نخستین روز سال اشاره کرد و گفت: بیانات رهبری نیازمند توجه ویژه و بازخوانی است.

وی با اشاره به اینکه رهبری در خصوص مسائل داخلی با اشاره سخن می گویند، گفت: در روز نخست سال و در حرم امام رضا(ع) در خصوص برخی مسائل داخلی به صراحت سخن گفتند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود به صراحت اعلام کردند که در جریان توافق از برخی خطوط قرمز عبور شده است و برجام خسران محض بوده است.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه رهبری فرمودند سلسله برجام نفعی برای ما ندارد، گفت: تفکری خاص و خطرناکی در داخل کشور مشغول فعالیت جدی است که انقلاب را از اهدافش دور کند.

آیت الله حسینی همدانی با تاکید بر اینکه توجه به سخنان رهبری مسیر سال را مشخص می کند، گفت: عجیب است عده ای در مقام عمل، توجهی به بیانات رهبری نمی کند و این در حالی است که غرب و در راس آنها آمریکا برای از بین بردن نظام اسلامی یا بی محتوا کردن آن از درون، دست به هر کاری می زنند و به وسیله عناصر داخلی اهداف خود را مرحله به مرحله به اجرا می رسانند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: استکبار درصدد تضعیف گفتمان مقاومت در ایران است و به دنبال این است که برنامه ها و اهداف خود را با مدل برجام اجرا کند و برای تحقق این مهم سعی می کند بین مردم و نظام فاصله بیندازد.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به تغییرات دل خوش کرده است، و می داند که جنگ نظامی فایده ای ندارد، گفت: رهبری در اسفندماه سال گذشته فرمودند من به دیپلمات های خودمان گفته ام دشمنان از اسم جمهوری اسلامی ایران خیلی باکی ندارند از اینکه یک عمامه به سر در راس جمهوری اسلامی باشد هم باکی ندارند آنها به دنبال تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و می خواهند روحیه انقلابی را از مردم بگیرند.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه دشمن با محتوای جمهوری اسلامی مشکل دارد، گفت: در روزهای اخیر رئیس جمهور آمریکا در کشور ضدآمریکایی کوبا حضور می یابد و در کنار مبارزان آنها عکس یادگاری می گیرد و عده ای نیز در ایران خواب می بینند که رئیس جمهور آمریکا به ایران بیاید و با آنها عکس یادگاری بگیرد. از تریبون نماز جمعه اعلام می کنیم تا آمریکا شیطان بزرگ است این خواب تعبیر نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در حال حاضر به دنبال این است که نظام اسلامی دچار ضعف شود، گفت: دشمن قدرت رویارویی با ما را ندارد به همین منظور سعی می کند با ابزار دیپلماسی راه نفوذی برای خود باز می کند و عده ای نادان و غرب گرا خیال می کنند اگر از مبانی خود کوتاه بیایند و تن به مسیر دشمن بدهند مشکل کشور حل می شود که این خیالی است که از فکر مسموم شیطان صفت آنها می گذرد این عده و اربابان غرب نشین آنها بدانند تا مردم در صحنه هستند و با مال و جان از نظام دفاع می کنند خیالات خام آنها نقش بر آب خواهد شد.

خطیب جمعه کرج در ادامه خطاب به مسئولان ارشد کشور گفت: در سخنان خود دقت کافی را داشته باشید تا طمع دشمن بیشتر نشود و از گفتمان انقلاب و رهبری فاصله نگیرید چرا که دشمن سعی بر از بین بردن اصول جمهوری اسلامی دارد.

وی در ادامه خطاب به جوانان حزب الهی گفت: برای تقویت گفتمان انقلاب تلاش مضاعفی داشته باشید و مردم نیز در این زمینه حرکات خودجوش را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه توجه به بیانات رهبری وظیفه همگان است، گفت: از مسئولان استانی خواستیم به مردم گزارش دهند در سال اقتصاد مقاومتی چه کرده اند باید روحیه مطالبه گری وجود داشته باشد رسانه ها مطالبه گر باشند و کمیته ای برای بومی شدن فرمین رهبری در سال جدید تشکیل شود.