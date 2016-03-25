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۶ فروردین ۱۳۹۵، ۲۰:۲۲

رئیس ستاد سلامت نوروزی وزارت بهداشت:

۳۹۰ هزار بازرسی بهداشتی/معرفی ۶۰۰۰ مرکز متخلف به مراجع قضائی

۳۹۰ هزار بازرسی بهداشتی/معرفی ۶۰۰۰ مرکز متخلف به مراجع قضائی

رئیس ستاد سلامت نوروزی وزارت بهداشت گفت: اهمیت کنترل مواد غذایی زمانی روشن می شود که مواد غذایی معدوم شده با عدم کنترل بازرسان بهداشت محیط به مصرف برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید رضا غلامی، اظهار داشت: با توجه به تیز بینی بازرسان بهداشت محیط مقدار زیادی از مواد غذایی غیر بهداشتی و فاسد از چرخه مصرف خارج شد. به عبارت دیگر  حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم از مضرات و مشکلات ناشی از آن ایمن شدند.

وی تعداد نمونه برداری میکروبی از مواد غذایی سنتی بیش از ۱۲ هزار مورد دانست و افزود: همچنین بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مورد از مواد غذایی صنعتی در سطح عرضه نمونه برداری صورت گرفت.

رئیس ستاد سلامت نوروزی وزارت بهداشت، بازرسی از سفره خانه های سنتی و  کنترل دخانیات را یکی از فعالیت های بازرسان بهداشت محیط در سراسر کشور در ایام نوروز دانست و گفت: این بازرسی ها با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی دستگاه قضائی انجام می شود.

به گفته غلامی، از ابتدای اسفند سال گذشته تا ۵ فروردین سال جاری حدود۳۹۰ هزار بازدید از مراکز و اماکن تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی صورت گرفته که بیش از ۶ هزار مورد از این مراکز و اماکن به دلیل تخلفات بهداشتی به مراجع قانونی معرفی و یک هزار و ۱۹۸ مورد نیز تعطیل شده اند.

کد مطلب 3585249
حبیب احسنی پور

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