۳۹۰ هزار بازرسی بهداشتی/معرفی ۶۰۰۰ مرکز متخلف به مراجع قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید رضا غلامی، اظهار داشت: با توجه به تیز بینی بازرسان بهداشت محیط مقدار زیادی از مواد غذایی غیر بهداشتی و فاسد از چرخه مصرف خارج شد. به عبارت دیگر حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم از مضرات و مشکلات ناشی از آن ایمن شدند.

وی تعداد نمونه برداری میکروبی از مواد غذایی سنتی بیش از ۱۲ هزار مورد دانست و افزود: همچنین بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مورد از مواد غذایی صنعتی در سطح عرضه نمونه برداری صورت گرفت.

رئیس ستاد سلامت نوروزی وزارت بهداشت، بازرسی از سفره خانه های سنتی و کنترل دخانیات را یکی از فعالیت های بازرسان بهداشت محیط در سراسر کشور در ایام نوروز دانست و گفت: این بازرسی ها با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی دستگاه قضائی انجام می شود.

به گفته غلامی، از ابتدای اسفند سال گذشته تا ۵ فروردین سال جاری حدود۳۹۰ هزار بازدید از مراکز و اماکن تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی صورت گرفته که بیش از ۶ هزار مورد از این مراکز و اماکن به دلیل تخلفات بهداشتی به مراجع قانونی معرفی و یک هزار و ۱۹۸ مورد نیز تعطیل شده اند.