۴ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۸

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در گفت وگو با "مهر":

كار عمده تهيه ليست جامعتين اتمام يافته است / موتلفه و تشكل هاي اصولگرا ليست جداگانه نخواهند داد

محمد خرسند گفت: حزب موتلفه و ساير تشكل هاي اصولگرا براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبري ليست جداگانه نخواهند داد و بر طبق خبرها كار عمده تهيه ليست جامعتين اتمام يافته است.

محمد خرسند در گفت وگو با خبرنگار سياسي"مهر" با تاكيد بر تخصصي بودن انتخابات مجلس خبرگان گفت: استراتژي موتلفه همچنان بر تبعيت از جامعتين استوار است لذا در رابطه با معرفي نامزد دخالتي نمي كند.

وي در خصوص زمان اعلام ليست انتخاباتي جامعتين براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان تصريح كرد: كار عمده تهيه ليست جامعتين انجام گرفته و رايزني با افراد مورد نظر هم آغاز شده، ولي به دليل فرصتي كه تا انتخابات باقي مانده است فعلا ليست را اعلام نمي كنند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در خصوص تصويب طرح همزماني انتخابات شوراها و مجلس خبرگان كه امروز توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، اظهار داشت: همزماني انتخابات آتي تقليل هزينه ها و مشاركت بيشتر مردم را به دنبال خواهد داشت.

خرسند در عين حال تصريح كرد: برگزاري دو انتخابات در مدت زمان كوتاه كار بسيار مشكلي است لذا با همزمان شدن انتخابات ساير مسائل در كشور تحت الشعاع انتخابات ها قرار نمي گيرد. 

وي ائتلاف سازنده در بين اصلاح طلبان را با توجه به روشن شدن تقريبي فضاي انتخاباتي بعيد دانست و افزود: اگر ائتلافي هم در بين آنان صورت بگيرد روبنايي و زودگذر خواهد بود.

