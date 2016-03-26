خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در استان لرستان بیش از ۳۳ رودخانه دائمی جریان دارد که بر اساس حوضه آبریز به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رودهای حـوضـه دز ورودهای حوضـه کـرخه درمجموع ۹۶ درصـد سطح استـان را دربرمی گیرند ورودهای حوضه مرکزی که سطح کوچکی از شرقی‌ترین قسمت استان را به خـود اختصاص داده‌اند.

رودخانه سزار، تیره، رودخانه بختیاری، سرخاب، کشور، سبز، چم چیست، اسک، رودخانه الیگودرز و ازنا ازجمله رودخانه‌های حوضه آبریز دز هستند. رودخانه سیمره، کشکان، کهمان، دره شهر، گند، خرم‌آباد و گرگانه نیز حوضه آبریز کرخه را تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که وجود این رودخانه‌های بزرگ و پر آب موجب ایجاد آبشارهای منحصربه‌فردی در مسیر جریان این رودخانه‌ها در دل صخره‌های این استان شده است.

در حال حاضر بالغ‌بر ۵۰ آبشار بزرگ و کوچک در پهنه استان لرستان وجود دارد که بخش عمده‌ای از این آبشارها در مسیر رودخانه‌های این استان قرارگرفته‌اند.

این در حالی است که آبشارهای هفتگانه لرستان هرکدام در نوع خود آبشارهای منحصربه‌فردی هستند که شاید نتوان مانند آن‌ها را در دیگر نقاط کشور مشاهده کرد.

آبشار «شوی یا تله زنگ»، «آبشار بیشه»، «آبشار آب سفید»، «آبشار نوژیان»، «آبشار چکان»، «آبشار سرکانه»، «آبشار وارک» و «آبشار افرینه» ازجمله آبشارهای لرستان هستند که هرکدام زیبایی‌های منحصربه‌فرد خود رادارند.

آبشار نوژیان در ۵۱ کیلومتری جنوب شرقی خرم‌آباد (بخش پاپی) واقع‌شده و دارای ارتفاع ۹۵ متر و عرض تاج پنج‌متر است.

این آبشار یکی از زیبایی‌های طبیعت لرستان است که هرساله، بسیاری از گردشگران و مسافران را به‌سوی خود جلب می‌کند.

گردشگاه جنگلی نوژیان بالای کوه تاف قرار دارد؛ در کوه تاف انواع گیاهان دارویی می‌رویند که طبیعت بکر این منطقه و وجود آبشار زیبای نوژیان آن را به محلی زیبا و دیدنی بدل کرده است.

در طول سال و به‌ویژه فصل پرآبی آبشار نوژیان بسیاری از مردم برای تماشای این آبشار زیبا و برای جمع‌آوری گیاهان دارویی به این ناحیه می‌روند و اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می‌کنند.

راه ارتباطی آبشار زیبای نوژیان از طریق خرم‌آباد به گردنه نوژیان است؛ جاده دسترسی به این آبشار جاده آسفالته بوده و همچنین می‌توان از طریق راه‌آهن و باکمی پیاده‌روی به دیدار این آبشار زیبا رفت.