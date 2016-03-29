دانشگاه یزد دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه یزد طبق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم برنامه دارد برای نیمسال اول تحصیلی سال ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش کند.

نحوه ثبت نام برای این دوره به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام خواهد شد و متقاضیان تا ۳۱ فروردین ماه مهلت دارند از طریق سامانه گلستان ثبت نام خود را تکمیل کنند.

پذیرش نهایی براساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبان صورت می‌گیرد و به مدارک ناقص یا دریافت شده پس از تاریخ تعیین شده برای ثبت نام ترتیب اثر داده نمی شود.

نتایج پذیرش دانشجو بدون آزمون دوره دکتری این دانشگاه تیرماه از طریق وب‌سایت دانشگاه به نشانی yazd.ac.ir اعلام خواهد شد.

پذیرش دانشجو بدون آزمون دوره دکتری این دانشگاه در رشته های شیمی، ریاضی محض، آمار، فیزیک، مهندسی معماری، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی نساجی، مهندسی مواد و مهندسی صنایع صورت می پذیرد.