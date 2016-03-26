به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل که در لبنان به سر می برد، طی سخنانی در بیروت در خصوص بحران سوریه اظهار داشت: تاکنون ۲۵۵ هزار نفر در پی جنگ در سوریه جان خود را از دست داده اند.

بر اساس این گزارش بان کی مون در ادامه سخنان خود ضمن دعوت به پایان بحران در سوریه، به نقش آمریکا و روسیه نیز در برقراری صلح در سوریه اشاره کرد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین پیامدهای جنگ در سوریه را دردناک توصیف کرد و گفت: شمار سوری های آواره به ۴ میلیون نفر رسیده است و ۱۲ میلیون سوری نیازمند کمک های بشردوستانه هستند. وی افزود: بیش از ۵۰ درصد از زیرساخت های سوریه تخریب شده است.

بان کی مون در ادامه اظهار داشت: باید جنگ سوریه را در اسرع وقت به پایان برسانیم و این موضوع نیازمند اراده سیاسی از جانب رهبران و همچنین عزم خود سوری هاست. زیرا این مسأله مربوط به آینده سازمان ملل نیست بلکه آینده خود سوری ها و مردم سوریه است.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: این سازمان آنچه در توان دارد برای حل این بحران صرف می کند اما در صورتی که این جنگ از طریق گفتگو حل نشود، پیامدهای آن تاثیراتی منفی بر تمام جهان خواهد داشت. وی افزود: مبارزه با تروریسم باید در اولویت نخست قرار گیرد و از تلاش های جهانی در این خصوص قدردانی می کنیم.

بان کی مون در ادامه گفت: ایجاد گروه های جهانی برای حمایت از سوریه در سال گذشته موجب افزایش همکاری کشورها برای مبارزه با تروریسم شد. وی با جدی توصیف کردن تلاش های آمریکا و روسیه به عنوان ۲ عضو دائمی شورای امنیت و همکاری با استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت: ما در تلاش برای نزدیک کردن طرف های سوری هستیم و این موضوع وقت زیادی نیاز دارد اما ما تلاش های خود را ادامه می دهیم.