افزون بر ۲ هزار خانواده در مدارس زنجان پذیرش شدند

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اسکان فرهنگیان طی ایام نوروز در استان زنجان اشاره کردو افزود: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا پنجم فروردین ماه سال جاری بیش از دو هزار و ۴۵۰ خانوار فرهنگی در محل اسکان فرهنگیان پذیرش شدند.

وی اظهار کرد: در ایام نوروز بیش از ۸۲ مدرسه و ۸۲۰ کلاس درس برای اسکان فرهنگیان در استان زنجان پیش بینی شده است.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا پنجم فروردین ماه سالجاری ۱۲ هزار و۱۴۵ نفرو ۱۹ هزار و ۴۳۲ نفر روز در محل اسکان فرهنگیان استان زنجان اسکان یافته اندکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.

وی به خدمات ارائه شده در محل اسکان فرهنگیان در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خدمات ارائه شده در دو درجه «الف» و ویژه بوده و تمام تجهیزان گرمایشی، حمام و پتو برای مسافران فراهم است.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: در استان زنجان برای ایام نوروز محل اسکان فرهنگیان تنها برای فرهنگیان پیش بینی شده است.

خاتمی رضایت مسافران را از خدمات بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: تاکنون مشکل خاصی در زمینه ارائه خدمات به مسافران به وجود نیآمده است.