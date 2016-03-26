۱۰۰ عضو طالبان در حمله هوایی ناتو در هلمند کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «عصمت الله دولت زی» فرمانده قرارگاه ۵۰۵ پلیس در ولایت هلمند به رسانه ها گفت: در حمله نیروهای ناتو درشهر «نادعلی» این ولایت ۳۰ تن از افراد طالبان کشته شدند.

دولت زی در ادامه افزود: در حمله هوایی دوم ناتو در نواحی شهر «مارجه» این ولایت نیز ۷۰ تن از اعضای طالبان کشته شدند.

به گفته دولت زی، در میان کشته های این حمله ۷ تن از طالبان پاکستان نیز وجود دارند.

گفته می شود برای انجام این حملات هوایی از قبل با مقام های محلی این مناطق هماهنگی صورت گرفته بود.

ولایت هلمند در جنوب افغانستان از مناطق نا امن است و گروه طالبان در بسیاری از مناطق این ولایت به صورت گسترده فعالیت دارند. کشت و قاچاق مواد مخدر در این ولایت یکی از منابع اصلی گروه طالبان بشمار می رود.