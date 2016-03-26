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۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

معاون استاندار قزوین:

۹۴ هزار گردشگر نوروزی در استان قزوین اقامت کردند

۹۴ هزار گردشگر نوروزی در استان قزوین اقامت کردند

قزوین- جانشین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قزوین گفت: با گذشت پنج روز از تعطیلات نوروزی بیش از ۹۴ هزار و ۳۴۸ نفر از گردشگران و مسافران نوروزی در مراکز اقامتی استان قزوین اسکان یافتند.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با بسیج همه امکانات دستگاههای اجرایی تلاش کرده ایم خدمات رفاهی مورد نیاز مسافران و گردشگران تامین شود تا بتوان ایام خوشی را رقم زد.

وی افزود: با معرفی جاذبه های گردشگری استان امسال این منطقه به مقصد گردشگری تبدیل شده و امیدواریم این روند هر سال بهتر از گذشته شود.

حبیبی تصریح کرد: قزوین با قرار گرفتن در محورهای مواصلاتی استان دارای موقعیت ویژه ای است و برای بسیاری از مسافران جذابیت های لازم را دارد و می تواند مورد توجه مردم سراسر کشور قرار گیرد.

ورود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو به استان قزوین

جانشین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قزوین یادآورشد: تا پایان روز پنجم از تعطیلات نوروزی سه میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو وارد استان شده اند.

وی در خصوص بازدید مسافران از مناطق گردشگری استان تصریح کرد: تاکنون ۸۰۳ هزار و ۹۲۵ نفر از جاذبه های گردشگری استان بازدید کرده اند و در این مدت ۹۴ هزار و ۳۴۸ نفر نیز در مراکز اقامتی استان اسکان یافته اند.

حبیبی گفت: در تعطیلات نوروزی مسافران از تمام نقاط کشور به استان سفر کرده اند ولی بیشترین سهم مربوط به استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اصفهان است.

حبیبی همچنین به همراه ایرج زاهدپور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از مراکز اسکان و اقامت مسافران و گردشگران نوروزی و روند ارائه خدمات در شهرستان آوج بازدید کردند.

بازدید از مجموعه آبگرم ارشیا از دیگر برنامه های سفر یک روزه به شهرستان آوج بود.

 

کد مطلب 3585469

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