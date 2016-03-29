خدمات دهی دفاتر ارتباطی مخابرات به مسافران نوروزی در کرمانشاه

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از ۲ میلیون مشترک در استان از خدمات همراه اول بهره‌مند هستند.

قبادیان افزود: از این تعداد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ مشترک از سیم کارت دائمی از خدمات شرکت همراه اول استفاده می کنند و مابقی دارای سیم کارت اعتباری هستند.

وی خاطر نشان کرد: طی ایام نوروز برای رفاه و اطلاع رسانی بیشتر به مسافران نوروزی در اقصی نقاط دیدنی و تاریخی استان از جمله بیستون، طاق بستان و پارک کوستان و... دفتر خدمات ارتباطی برای مسافران در نظر گرفته شده است.

قبادیان در ادامه بیان کرد: در سطح شهر ۱۰ دفتر خدمات ازتباطی شرکت مخابرات به صورت شیفتی و شبانه روز در حال انجام وظیفه و خدمات رسانی به مسافران و شهروندان کرمانشاهی می باشند.

وی به همکاری با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه جهت راهنمای مسافران در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: بیلوردهای راهنما در ورودی و خروجی شهر کرمانشاه و شهرستان به ویژه اسلام آباد، روانسر و... به همراه ۱۴ بروشور تبلیغاتی در نقاط دیدنی استان جهت راهنمای مسافران از خدمات شرکت مخابرات نصب شده است.

قبادیان گفت: این خدمات شامل تعویض سیم کارت ها، نحوه استفاده از امکانات ADSL و اینترنت، ارائه کدهای خدماتی همراه اول شامل نحوه تهیه شارژ، آهنگ های پیشواز به ویژه در ایام نوروز و... در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه بیان کرد: غرفه های خدماتی همراه اول در نقاط متعدد از جمله بیستون کرمانشاه، تکیه معاون الملک در خدمات رسانی به مسافران جهت ارائه خدمات خرید سیم کارت و شارژ همراه اول و نیز راهنمایی جهت ذکر نقاط تاریخی و دیدنی استان برای بازدید علاقمندان و مسافران نوروزی لحاظ شده است.

قبادیان اظهار داشت: مرکز ۲۰۲۰ ارائه خدمات اینترنت پرسرعت وADSL شرکت مخابرات استان کرمانشاه به صورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه است و در این راستا ۱۳ مرکز در شهرستان و ۹ مرکز در کرمانشاه فعالیت دارند.