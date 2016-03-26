زنجان ۱۲ روز هوای ناسالم در سال گذشته تجربه کرد

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال گذشته سه روز از آسمان استان زنجان برای تمام افراد و به دلیل وجود ذرات معلق 9 روز هم برای افراد حساس ناسالم بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریزگرد وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس از جمله بیماران، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان را فصل بهار ذکر کرد و افزود: براساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها همچون صنایع بوده است.

اسدی تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در هوای استان بوده است.