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۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

زنجان ۱۲ روز هوای ناسالم در سال گذشته تجربه کرد

زنجان ۱۲ روز هوای ناسالم در سال گذشته تجربه کرد

زنجان - رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان گفت: طی سال گذشته زنجان۱۲ روز هوای ناسالم داشته است.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال گذشته سه روز از آسمان استان زنجان برای تمام افراد  و به دلیل وجود ذرات معلق 9 روز هم  برای افراد حساس ناسالم بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریزگرد وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس از جمله بیماران، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان را فصل بهار ذکر کرد و افزود: براساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها همچون صنایع بوده است. 

اسدی تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در هوای استان بوده است.

 

کد مطلب 3585479

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