تذكرات مكتوب نمايندگان مجلس به مسئولان اجرايي كشور

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه رياست جلسه امروز مجلس را برعهده داشت در آغاز جلسه علني امروز، تذكرات مكتوب نمايندگان به مسئولان اجرايي را قرائت كرد.

بر اين اساس، اعلمي نماينده تبريز در تذكر به رئيس جمهور بر لزوم تمهيدان وصول اطمينان از دريافت پاسخ و مثبت بودن نامه نگاري به سران كشورهاي تاكيد كرد.

ابطحي نماينده خميني شهر در تذكر به وزير اقتصاد خواستار جلوگيري از تعهدات غير قانوني شوراي بررسي و واگذاري انحصاري سهام بورس به سهام داران حقوقي شد.

سبحاني نماينده دامغان در تذكر به وزير رفاه ضرورت تحت پوشش تامين اجتماعي قرار داد خادمين مساجد كشور را متذكر شد.

ايرج نديمي در تذكر به وزير كشاورزي خواستار بازنگري در طرح پيشنهادي وزراي كارگروه چاي در خصوص عدم حضور دولت در خريد برگ سبز چاي در سال 1386 شد.

روحي نماينده بابلسر در تذكر به وزير علوم بر تسريع در موافقت در ايجاد پژوهشكده فضايي در سازمان فضايي كشور تاكيد كرد.

يحيي زاده نماينده تفت و ميبد در تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بر لزوم مطبوعات به رعايت قانون مطبوعات به ويژه بند 2 ماده 6 و برخورد قاطع با متخلفان تاكيد كرد.

رضا طلايي نيك نماينده كبودر آهنگ در تذكر به وزير فرهنگ وارشاد خواستار رسيدگي به مشكلات و نابساماني در وضعيت شغلي و معيشتي كاركنان و ادامه فعاليت روزنامه ايران شد.

كارخانه اي نماينده همدان در تذكر به وزير بهداشت تجديد نظر در پذيرش دانشجو در دوره هاي تخصصي پزشكي با توجه به نيازمبرم بسياري از استانهاي كشور به پزشكان متخصص راياد آور شد.

رحماني، خدادادي و شافعي نمايندگان تبريز، ملكان و مرند در تذكر به وزير بازرگاني بر لزوم برخورد قاطع با واردات بي رويه قاچاق كالاي خارجي به خصوص كالاي چيني تاكيد كردند.

رسولي نژاد نماينده دماوند در تذكر به وزير رفاه بر رسيدگي به انتصابات اخير آن وزارت و واگذاري مسئوليت ها و مناصب به افراد فاقد صلاحيت و شايستگي تاكيد كرد.

رياض نماينده تهران در تذكر به وزير اقتصاد خواستار رسيدگي بعلت ناهماهنگي در تنظيم توافق نامه مالياتي در سال 84 جامعه پزشكي شد.

عوض پور نماينده شهر رضا در تذكر به وزير امور خارجه و بر لزوم موضع گيري صحيح و قاطعانه در قتل عام شيعيان جنوب لبنان و مردم لبنان تاكيد كرد.

تمدن نماينده شهركرد و يحي زاده نماينده تفت و ميبد در تذكر به وزير خارجه خواستار رسيدگي به علت عدم رعايت شئون ديپلماتيك از سوي مقامات تركمنستان در سفر رئيس جمهور به اين كشور شدند.

مرادي نماينده شبستر در تذكر به رئيس جمهور خواستار دستور قاطع به كليه دستگاه ها در ايجاد تمهيدات لازم در حفظ محيط زيست درياچه اروميه شد.

حسيني نماينده زنجان در تذكر به وزير آموزش و پرورش خواستار رسيدگي علت برخورد تبعيض آميز مديران مدارس در ثبت نام دانش آموزان و برخورد ناشايست با اولياي آنان شد.

دهقان نماينده چناران و طرقبه و قرباني نماينده، قائنات درتذكر به وزراي كشاورزي، بازرگاني و بهداشت برجلوگيري از واردات بي رويه ميوه و لطمه به كشاورزان به استفاده از مواد شيميايي در ميوه هاي وارداتي و خطر براي سلامتي مردم تاكيد كرد.