فرشتگانی که در راه خدمت جان خود را فدا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر سیدامیرمحسن ضیائی بدین شرح است: «آنان که در راه خدا قدم برداشته و از جان و مال خوبش در راستاي خدمت به خلق پروردگار دریغ ندارند، مقامی همچون شهدا داشته و بهشت را توشه دنيای باقی خود خواهند کرد.

تکنسین های فداکار اورژانس و كادر هميشه خدمتگزار پروازي که در سانحه سقوط بالگرد و در راه نجات یک انسان و خدمت رسانی به نوع بشر؛ بی بهانه و بی منت، جان خود را در طبق اخلاص قرار دادند، همانا فرشتگان راه خدمت محسوب می شوند.

اینجانب وظیفه خود می دانم به نمايندگي از جمعيت هلال احمر؛ اين مصيبت سنگين و تأسف بار را به خانواده های داغدار تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزيزان درگذشته؛ طلب مغفرت و رحمت و علو درجات مسئلت نمايم.»