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۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

پیام تسلیت رئیس جمعیت هلال‌احمر؛

فرشتگانی که در راه خدمت جان خود را فدا می کنند

فرشتگانی که در راه خدمت جان خود را فدا می کنند

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی سانحه سقوط بالگرد اورژانس و جان باختن ۹ تن از هموطنان از جمله تکنسین‌های فداکار اورژانس و كادر هميشه خدمتگزار پروازی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر سیدامیرمحسن ضیائی بدین شرح است: «آنان که در راه خدا قدم برداشته و از جان و مال خوبش در راستاي خدمت به خلق پروردگار دریغ ندارند، مقامی همچون شهدا داشته و بهشت را توشه دنيای باقی خود خواهند کرد.

تکنسین های فداکار اورژانس و كادر هميشه خدمتگزار پروازي که در سانحه سقوط بالگرد و در راه نجات یک انسان و خدمت رسانی به نوع بشر؛ بی بهانه و بی منت، جان خود را در طبق اخلاص قرار دادند، همانا فرشتگان راه خدمت محسوب می شوند.

اینجانب وظیفه خود می دانم به نمايندگي از جمعيت هلال احمر؛ اين مصيبت سنگين و تأسف بار را به خانواده های داغدار تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزيزان درگذشته؛ طلب مغفرت و رحمت و علو درجات مسئلت نمايم.»

کد مطلب 3585503
حبیب احسنی پور

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