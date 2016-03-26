پاسخ باشگاه ذوب آهن به نامه عربستانی ها برای بازی در کشور ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پي نامه ارسالي باشگاه النصر كشور عربستان به باشگاه ذوب آهن اصفهان مبني بر تعيين هر چه سريعتر كشور ثالث جهت ميزباني ذوب آهن در مسابقه اول ارديبهشت ماه سال ٩٥ دو تيم فوتبال ذوب آهن و النصر، سعيد آذري مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان در مصاحبه كوتاهي اظهار كرد:با تمام احترامي كه به نامه ارسالي باشگاه النصر عربستان به عنوان يك باشگاه ورزشي قائل هستيم، تاكنون جلسات متعددي در سطوح مختلف ورزشي و ديپلماسي كشورمان در اين ارتباط برگزار شده است و بدون ترديد باشگاه ذوب آهن به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ فوتبال كشور، تابع تصميماتي خواهد بود كه در سطح كلان در اين خصوص گرفته خواهد شد.

وي در ادامه افزود: روز گذشته نيز جلسه مهمي در دفتر معاونت محترم ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان جناب آقاي دكتر سجادي و به اتفاق آقاي مهندس شهنازي داشتيم و در اين خصوص تبادل نظرهاي لازم انجام گرفت و بديهي است كه باشگاه ذوب آهن تابع سياست ها و تصميمات وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون فوتبال كشور بوده و هرگز به خود اجازه نخواهيم داد كه در اين زمينه به طور يك سويه و شخصي حركت كرده و كاري را انجام دهيم،

آذری در گفتگو با سایت باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: به همين خاطر ما در انتظار ابلاغ رسمي سياست هاي اين وزارتخانه و فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران هستيم و چنانچه در نهايت مقرر گرديد كه ميزباني خود را در برابر تيم النصر عربستان در كشور ثالثي برگزار كنيم، موارد را به اطلاع اين باشگاه خواهيم رساند.

مدیر باشگاه ذوب آهن در پايان افزود: آرزومندم كه تیم فوتبال ذوب آهن و ديگر تيم‌هاي فوتبال ايران كه در مسابقات باشگاه‌هاي آسيا حاضر هستند، در ادامه اين رقابتها با قدرت و عزت در برابر حريفان خود حاضر شده و با پيروزي قاطع به مراحل بعدي صعود كنند، ضمن اينكه اميدوارم انشاالله در سال جديد شاهد اين مساله باشيم كه باشگاه‌هاي عربستاني ضمن پرهيز از اعمال نفوذ در مجامع رسمي فوتبال آسيا، با رويكرد ورزشي در دنياي فوتبال حضور داشته و از دخالت دادن مسايل سياسي در امر ورزش خودداري كنند.