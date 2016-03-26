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۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

مدیرکل هواشناسی گلستان خبر داد:

کاهش ۱۷ درجه‌ای دمای گلستان تا روز چهارشنبه/احتمال آبگرفتگی معابر

کاهش ۱۷ درجه‌ای دمای گلستان تا روز چهارشنبه/احتمال آبگرفتگی معابر

گرگان - مدیرکل هواشناسی استان گلستان ازبارش باران و کاهش تدریجی ۱۱ الی ۱۷ درجه‌ای دما تا روز چهارشنبه در سطح استان گلستان خبر داد.

سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با الگوهای هواشناسی استان گلستان طی روزهای آینده به خبرنگار مهر گفت: آسمان استان در روز شنبه نیمه ابری تا ابری با احتمال رگبار خفیف و پراکنده، رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.

رضوی از احتمال آبگرفتگی معابر خبرداد و افزود: از روز یکشنبه تا روز چهارشنبه آسمان استان ابری همراه با بارش‌های پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: دمای هوا از روز شنبه تا روز چهارشنبه به تدریج با کاهش ۱۱ الی ۱۷ درجه‌ای رو به رو خواهد بود.

رضوی افزود: در حال حاضر گرمترین شهر استان مینودشت با ۲۸ درجه سانتی گراد و سردترین ایستگاه هاشم آباد گرگان با ۲۲ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر دمای شهر گرگان ۲۶ درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 3585530

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