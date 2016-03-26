سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با الگوهای هواشناسی استان گلستان طی روزهای آینده به خبرنگار مهر گفت: آسمان استان در روز شنبه نیمه ابری تا ابری با احتمال رگبار خفیف و پراکنده، رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.

رضوی از احتمال آبگرفتگی معابر خبرداد و افزود: از روز یکشنبه تا روز چهارشنبه آسمان استان ابری همراه با بارش‌های پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: دمای هوا از روز شنبه تا روز چهارشنبه به تدریج با کاهش ۱۱ الی ۱۷ درجه‌ای رو به رو خواهد بود.

رضوی افزود: در حال حاضر گرمترین شهر استان مینودشت با ۲۸ درجه سانتی گراد و سردترین ایستگاه هاشم آباد گرگان با ۲۲ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر دمای شهر گرگان ۲۶ درجه سانتی گراد است.