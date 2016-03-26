به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر شنبه در بازدید از پایگاههای امدادی هلالاحمر در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از ابتدای طرح نوروزی هلالاحمر به ۱۹ فقره حادثه جادهای، پنج فقره حادثه برف و کولاک و سه مورد مراجعه حضوری امدادرسانی شده است.
وی تعداد افراد بهرهمند از خدمات امدادی را دو هزار و ۹۹۴ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد هزار و ۹۱۶ نفر در برف و کولاک و ۷۲ نفر در حوادث جادهای حادثه دیده و شش نفر نیز به صورت حضوری به پایگاههای هلالاحمر مراجعه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به فعالیت ۱۷ پایگاه امداد و نجات ادامه داد: در مجموع تاکنون به ۱۰ نفر از حادثه دیدگان اسکان اضطراری داده شده است و ۲۰ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند.
به گفته غیبی در این مدت زمان هلالاحمر استان با به کار گیری ۳۳ تیم عملیاتی، ۱۰۷ نفر نجاتگر و ۳۰ دستگاه آمبولانس امدادرسانی کرده است.
وی همچنین فعالیت ۱۵ ایستگاه درونشهری هلالاحمر را یادآور شد و افزود: در دور اول سفرهای نوروزی ۴۵ هزار و ۳۸۳ نفر به ایستگاههای طرح ایمنی و سلامت نوروزی مراجعه کردهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان به توزیع ۵۸ هزار و ۵۹۷ فقره اقلام تبلیغاتی مختلف در بین مسافران اشاره کرد و افزود: در این مدت زمان هزار و ۵۵۸ نفر به خیمههای نماز، هزار و ۴۶۴ نفر به ایستگاههای سلامت، هزار و ۱۰ نفر به فضای دوستدار کودک و ۲۱۷ نفر نیز به طرح امدادرسانی سیار مراجعه داشتند.
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