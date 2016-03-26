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۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

در هفته نخست تعطیلات نوروزی؛

هلال‌احمر اردبیل به ۲۷ فقره حادثه امدادرسانی کرد

هلال‌احمر اردبیل به ۲۷ فقره حادثه امدادرسانی کرد

اردبیل – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: در هفته اول تعطیلات نوروزی هلال‌احمر استان به ۲۷ فقره حادثه امدادرسانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر شنبه در بازدید از پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر در جمع خبرنگاران تصریح کرد:  از ابتدای طرح نوروزی هلال‌احمر به ۱۹ فقره حادثه جاده‌ای، پنج فقره حادثه برف و کولاک و سه مورد مراجعه حضوری امدادرسانی شده است.

وی تعداد افراد بهره‌مند از خدمات امدادی را دو هزار و ۹۹۴ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد هزار و ۹۱۶ نفر در برف و کولاک و ۷۲ نفر در حوادث جاده‌ای حادثه دیده و شش نفر نیز به صورت حضوری به پایگاه‌های هلال‌احمر مراجعه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به فعالیت ۱۷ پایگاه امداد و نجات ادامه داد: در مجموع تاکنون به ۱۰ نفر از حادثه دیدگان اسکان اضطراری داده شده است و ۲۰ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند.

به گفته غیبی در این مدت زمان هلال‌احمر استان با به کار گیری ۳۳ تیم عملیاتی، ۱۰۷ نفر نجاتگر و ۳۰ دستگاه آمبولانس امدادرسانی کرده است.

وی همچنین فعالیت ۱۵ ایستگاه درون‌شهری هلال‌احمر را یادآور شد و افزود: در دور اول سفرهای نوروزی ۴۵ هزار و ۳۸۳ نفر به ایستگاه‌های طرح ایمنی و سلامت نوروزی مراجعه کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان به توزیع ۵۸ هزار و ۵۹۷ فقره اقلام تبلیغاتی مختلف در بین مسافران اشاره کرد و افزود: در این مدت زمان هزار و ۵۵۸ نفر به خیمه‌های نماز، هزار و ۴۶۴ نفر به ایستگاه‌های سلامت، هزار و ۱۰ نفر به فضای دوستدار کودک و ۲۱۷ نفر نیز به طرح امدادرسانی سیار مراجعه داشتند.

 

کد مطلب 3585538
محمد میرزایی ناطق

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