دیدار رؤسای جمهوری ایران و پاکستان/ تاکید بر مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با «ممنون حسین» همتای پاکستانی خود در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف خواستار توسعه روابط دوجانبه از جمله مبارزه با تروریسم در منطقه شدند.

دو طرف در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه، افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی، همکاری های دفاعی و توسعه راههای مواصلاتی به توافق رسیدند.

روحانی در این دیدار گفت: هیچ گونه مانعی بر سر روابط دوستانه ایران و پاکستان وجود ندارد و مسایل منطقه ای از طریق مذاکرات قابل حل است.

وی در ادامه افزود: روابط دو کشور باید در تمام زمینه ها گسترش یابد. ظرفیتهای بسیاری برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.

در ادامه رئیس جمهوری ایران از مهمان نوازی گرم و صمیمانه دولت و ملت پاکستان سپاسگزاری کرد.

ممنون حسین در این دیدار با خرسندی از لغو تحریمهای بین المللی علیه ایران گفت: روابط ایران و پاکستان باید بیش از پیش گسترش یابد. اسلام آباد در صدد است انرژی برق خود را از طریق ایران تامین کند.

وی در ادامه تصریح کرد: پاکستان خواستار روابط دوستانه با تمام کشورهای همسایه از جمله ایران و هند است. اسلام آباد و دهلی نو باید برای برقراری روابط دو جانبه مسئله کشمیر را از طریق مذاکرات حل و فصل نمایند. انجام مذاکرات صلح در افغانستان برای برقراری امنیت در منطقه لازم و ضروریست. امید می رود دور بعدی مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان بزودی آغاز شود.

لازم به ذکر است روحانی برای سفری دو روزه به اسلام آباد رفته است و با «نواز شریف» نخست وزیر «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر و «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان دیدارهای جداگانه ای داشته است. ۶ سند همکاری نیز بین دو کشور به امضا رسیده است. این اولین سفر حسن روحانی به اسلام آباد است.

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در ۲ سال اخیر دو بار به ایران سفر کرده است و با بوجود آمدن تنش بین ایران و عربستان سعودی پس از اعدام «شیخ نمر باقر النمر» روحانی مبارز عربستان سعودی، سران سیاسی اسلام آباد خواستار کاهش تنش بوجود آمده بین دو کشور اسلامی شدند.