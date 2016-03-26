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۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

وزیر کشور سابق پاکستان در نامه ای به بان کی مون مطرح کرد:

کمیسیون بین المللی چگونگی شکل گیری «داعش» تشکیل شود

کمیسیون بین المللی چگونگی شکل گیری «داعش» تشکیل شود

«رحمان ملک» وزیر کشور سابق پاکستان در نامه ای به «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل خواستار تشکیل کمیسیون بین المللی چگونگی شکل گیری «داعش» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «رحمان ملک» وزیر کشور سابق پاکستان در نامه ای به «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل خواست کمیسیونی بین المللی برای ارزیابی چگونگی شکل گیری گروه تروریستی «داعش» تشکیل شود.

رحمان ملک در نامه خود به بان کی مون نوشته است: گروهی کاری از کارشناسان بین المللی تشکیل شود و در آن چگونگی تشکیل گروه تروریستی داعش و نیز تامین بودجه و سلاح برای این گروه تروریستی مورد بررسی قرار گیرد. در این کمیسیون بین المللی پیشنهاداتی برای رهایی از خطرات داعش در جهان ارایه شود.

وی در ادامه تصریح کرده است: فعالیت های تروریستی داعش به اسلام آباد نسبت داده نشود. اگر اقدامات موثری برای از بین بردن گروه تروریستی داعش اندیشیده نشود این گروه فعالیتهای تروریستی خود را به تمام دنیا از جمله اروپا خواهد کشاند.

لازم به ذکر است در حملات تروریستی روز سه شنبه در بروکسل ۳۱ نفر کشته و نزدیک به ۳۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. شمار زیادی از زخمی ها همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها بستری اند.

کد مطلب 3585574
علی کاووسی نژاد

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