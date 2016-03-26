۲ هزار پروژه آموزشی سال ۹۴ تحویل آموزش و پرورش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رئیسی با بیان این كه تا پایان سال ۹۴، دو هزار پروژه آموزشی تحویل آموزش و پرورش شد. اظهار کرد: تا ایام دهه فجر ۸۰۰ پروژه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ کلاس درس به آموزش و پرورش تحویل داده شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تصریح كرد: بیش از ۱.۵ میلیون مترمربع زیربنای پروژه های تحویلی بوده است و تا پایان سال تعداد این پروژه ها به ۲ هزار پروژه رسید.

وی با اشاره به این كه ۲۰ درصد مدارس تحویلی به آموزش و پرورش در سال ۹۴، توسط خیرین ساخته شده است خاطرنشان كرد: این مدارس با منابع مالی خیرین و یا با مشارکت خیرین و دولت آماده و به بهره برداری رسید.

رئیسی در خصوص مسکن مهر تصریح کرد: در مناطق بحرانی، مدارس مسکن مهر به صورت یک نوبته شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به برگزاری دومین اجلاس رهبران مدارس ایمن در ایران اشاره كرد و افزود: اقدامات ایران در جهت افزایش سطح ایمنی مدارس در این اجلاس مطرح شد.