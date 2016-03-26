برای تعمیق روابط دو کشور بویژه در عرصه اقتصادی آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، روسای جمهور اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان طی نشستی مشترک در اسلام آباد، درباره مهمترین مسایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با یکدیگر گفت و گو و تبادل نظر کردند.

روحانی ظهر شنبه در این نشست که بیش از یکساعت بطول انجامید، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از توسعه روابط تهران - اسلام آباد در همه عرصه های مورد علاقه استقبال می کند.

رییس جمهور با اشاره به آمادگی ایران برای تامین انرژی مورد نیاز پاکستان، اظهارداشت: دوره پسا برجام و پسا تحریم، این فرصت را برای دو کشور فراهم کرده که همکاری های خود را در حوزه های انرژی، پتروشیمی و امور بانکی بیش از پیش گسترش دهند.

روحانی با اشاره به اینکه اقتصادهای ایران و پاکستان می توانند مکمل یکدیگر باشند، گفت: تقویت مناطق و بازارچه های مرزی، گام برداشتن به سمت تجارت آزاد و ایجاد حساب های مشترک تجاری می تواند همکاری های تجاری دو کشور را عمق بیشتری بخشد.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گسترش زبان و ادبیات فارسی در پاکستان را ضروری دانست و گفت: اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دو ملت، بستر را برای همکاریهای فرهنگی از جمله تبادل استاد و دانشجو فراهم کرده است.

وی در ادامه به اهمیت امنیت در مرزهای دو کشور برای پیشبرد طرحهای توسعه ای پرداخت و اظهارداشت: همانطور که مرزهای ایران برای پاکستان امن است، تلاش ها باید در آن سوی مرز نیز گسترده تر شود و شاهد نا امنی در آن بخش نباشیم.

رییس جمهور پاکستان نیز در این دیدار با اعلام آمادگی کشورش برای توسعه همه جانبه روابط دو کشور بویژه در عرصه اقتصادی گفت: باید با افزودن بر تلاش ها، هر چه سریعتر مبادلات تجاری دو کشور را که هم اکنون بیش از یک میلیارد دلار است، افزایش دهیم.

ممنون حسین تقویت همکاریهای فرهنگی دو کشور را با توجه به اشتراکات عمیق دو ملت ضروری خواند و گفت: بوستان و گلستان امروز در مدارس پاکستان تدریس می شود و مردم پاکستان به سعدی و حافظ عشق می ورزند.

وی با اشاره به معضل تروریسم در منطقه، اهمیت تقویت و تعمیق همکاری تهران - اسلام آباد برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را نیز مورد تاکید قرار داد.