مجتبی عابدينی نايب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ديدار نهايی مسابقات شمشيربازی جايزه بزرگ جهانی كره جنوبی دقايقی پيش در سئول برگزار شد. در اين ديدار مجتبي عابدينی كه با غلبه بر ديگو اوكچيزی از ايتاليا فيناليست شده بود مقابل حريفی از آمريكا به نام درشوئيز به ميدان رفت. عابدينی اين ديدار را با نتيجه ١٥ بر ٩ واگذار كرد و به عنوان نايب قهرمانی مسابقات دست يافت.

مدال نقره مجتبی عابدينی در مسابقات جايزه بزرگ جهانی كره جنوبی اولين مدال تاريخ شمشيربازی ايران در اين سطح از مسابقات به حساب می‌آيد.

مجتبی عابدينی در حالي به اين مدال دست يافت كه پيش از ديدار فينال تمام ديدارهای خود را با برد پشت سر گذاشته بود. وي همچنين به خاطر برخورداری از رنكينگ بالا از حضور در مرحله مقدماتی مسابقات معاف شد و بدون بازی وارد جدول ٦٤ نفره شد.

در رده بندي نهايي مسابقات شمشيربازی جايزه بزرگ جهانی كره جنوبی بعد از درشوئيز آمريكايی كه قهرمان شد و مجتبی عابدينی كه با ٣٩ امتياز المپيكی در رده دوم قرار گرفت، ديگو اوكچيزی از ايتاليا و كوبالوف از روسيه به عنوان سوم مشترك دست يافتند.

مسابقات شمشيربازی جايزه بزرگ جهانی كره جنوبی كه از روز گذشته با حضور ١٤٣ شمشيرباز در سئول آغاز شد آخرين مرحله مسابقات گزينشی المپيك در سطح جهان بود. در اين رقابت ها كه به ديدارهای اسلحه سابر اختصاص داشت، ايران صد در صد سهميه المپيك را با كسب دو سهميه به دست آورد. مجتبی عابدينی در اين رقابت ها با عملكرد خود و تثبيت جايگاهش در ميان چهارده بازيكن برتر جهان سهميه المپيكي اش را قطعي كرد و موجب شد علی پاكدامن هم به عنوان برترين بازيكن قاره آسيا از رنكينگ جهانی صاحب سهميه شود.