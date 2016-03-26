به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر امروز شنبه به مناسبت تعطیلات نوروزی و حضور چشمگیر گردشگران و مسافرین نمایشگاه صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر دایر شد، این نمایشگاه دارای صنایع‌دستی همچون اشیاء، ورنی، فرش و غیره، واقع در میدان ارسباران ورودی جاده اهر – تبریز، در معرض دید عموم قرار گرفت.

با توجه به اینکه اولین مرکز اطلاع‌رسانی گردشگری ثابت در شهرستان اهر راه‌اندازی شده، این مرکز در روزهایی همچون تعطیلات عید نوروز حداقل روزانه نسبت به راهنمایی هزاران مسافر اقدام می‌کند و می‌توان از این مرکز اطلاع‌رسانی به‌عنوان یک عامل مؤثر برای جذب گردشگران نام برد.

گفتنی است؛ جاذبه‌های گردشگری اهر همچون بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری، موزه ادب و عرفان، کمپ سد ستارخان، پارک جنگلی فندقلو، امام‌زاده زین‌العابدین (ع) از نوادگان امام جعفر صادق (ع)، قلعه نقدوز، عمارت شهرداری اهر، امام‌زاده سید علی، معدن مس مزرعه می‌توان اشاره کرد.

همچنین یکی دیگر از سوغات شهرستان اهر بانام شیرینی اهری که اخیراً در بین آثار ناملموس ایران ثبت ملی شده است، شیرینی اهری از رده شیرینی‌های خشک آردی، نوعی خوراکی که هم نان و هم شیرینی است بیشتر به‌عنوان نیم چاشت در اندازه مناسب علاوه بر ویژگی خاص راحت الهضم، جنبه فرهنگی و معنوی به همواره دارد که جزو یکی از آثار ملی معنوی شهرستان اهر به ثبت رسیده است.