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۷ فروردین ۱۳۹۵، ۲۰:۴۴

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان:

۲۳۴ هزار مسافر نوروزی در لرستان اقامت داشتند

۲۳۴ هزار مسافر نوروزی در لرستان اقامت داشتند

خرم آباد - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از اقامت ۲۳۴ هزار نفر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی عصر شنبه در جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی اظهار داشت: در این مدت با تلاش های شبانه روزی همه اعضای ستاد شاهد رو به رشد گردشگران و بازدیدکنندگان از استان و اماکن تاریخی بودیم.

وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان میراث فرهنگی بلیط قلعه فلک افلاک به هفت هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است، عنوان کرد: سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ تومان بود که سه هزار تومان افزایش یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با بیان اینکه به طور متوسط روزانه هشت هزار و ۵۰۰ نفر ورودی قلعه فلک افلاک است، ادامه داد: تا پایان روز گذشته ۲۳۴ هزار نفر در کل استان و ۱۳۶ هزار نفر در شهر خرم آباد اقامت داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۳ تا ۱۵ درصدی داشته است.

سلیمانی با اشاره به اینکه ۷۹۰ هزار نفر از مراکز گردشگری استان بازدید کرده اند، تصریح کرد: همه هتل ها تا پایان ایام نوروز رزرو شده و مراکز اقامتی پر هستند.

وی افزود: با تخصیص ۱۸۰ میلیون تومان ۱۳۰ هزار اقلام تبلیغی برای توزیع بین مسافران تهیه شده است.

کد مطلب 3585661

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