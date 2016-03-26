پذیرش ۱۵ هزار مسافر نوروزی در ستادهای اسکان شهرداری خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله دالوند عصر شنبه در جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی اظهار داشت: شهرداری خرم آباد چهار ستاد اسکان در پارک کیو، پارک بانوان، پارک نسترن و پارک شریعتی تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه در این چهار ستاد ۲۱۰ تخته چادر نصب و ۶۴۰ پتو قرار دارد، عنوان کرد: میانگین ماندگاری و اسکان مسافران در این چادرها دو شب است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خرم آباد با اشاره به اینکه ورزشگاه شهید بیرانوند و ترمینال های شرق و شمال برای چادرهای شخصی مسافران در اختیار گذاشته شده است، ادامه داد: در مجموع تاکنون ۱۵ هزار و ۴۷۷ نفر در قالب سه هزار و ۳۷۴ خانواده در ستادهای شهرداری اسکان داشته اند.

دالوند با بیان اینکه ۴۱ هزار و ۵۰۰ ورودی به پارک های خرم آباد داشتیم، تصریح کرد: دو تور گردشگری رایگان مستقر در پارک های شریعتی و کیو داریم که صبح و عصر سرویس داده و دو کارشناس میراث فرهنگی به عنوان تورلیدر در این تورها فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های نمایشی هر روز از ۱۶ و ۳۰ دقیقه به مدت دو ساعت به طور رایگان در پارک شریعتی برگزار می شود، افزود: نظافت ستادهای اسکان به صورت شبانه روز انجام شده و هرستاد یک اکیپ آتش نشانی به طور شبانه روز مستقر دارد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خرم آباد با بیان اینکه نشریه اخبار و اطلاعات از روز ۲۶ اسفند روزانه چاپ شده و روزانه بین مسافران توزیع می شود، خاطرنشان کرد: همچنین هفت هزار نقشه گردشگری لرستان و شهر خرم آباد برای توزیع بین مسافران تهیه شده است.

دالوند با بیان اینکه غیر از مدیران ستادی ۱۵۰ نفر از نیروهای شهرداری به طور شبانه روز مشغول کار هستند، یادآور شد: تاکنون ۲۵ نفر از متکدیان سطح شهر جمع آوری و تحویل شهرداری داده شده اند.