تجهیز ۲۰۰۰ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد دریکوند شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی اظهار داشت: ستاد اسکان آموزش و پرورش لرستان از روز ۲۶ اسفندماه آغاز شده و دو هزار کلاس درس را در قالب ۲۰۰ آموزشگاه تجهیز کردیم.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ نفر عوامل اجرایی و خدمت رسان در این آموزشگاه ها مشغول خدمات دهی هستند، عنوان کرد: حجم تقاضای مسافرین بسیار زیاد بوده و مجبور شدیم از نمازخانه ها و راهروهای مدارس استفاده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: مراکز اسکان آموزش و پرورش تا شب گذشته ۵۹ هزار و ۳۴۲ نفر در قالب ۱۹ هزار و ۵۷۶ خانوار پذیرش کرده اند.

دریکوند تصریح کرد: میانگین ماندگاری مسافران در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان ۲.۶ روز است.

عزت الله شکوهی نماینده صداو سیما در این جلسه نیز اظهار داشت: طبق گزارشات مردمی رضایتمندی مهمانان نوروزی در وهله اول از مهمان نوازی مردم لرستان به خصوص لرزبان ها بوده است.

وی با بیان اینکه پس از آن مسافران از خدمات شهرداری رضایت چشمگیری داشته اند، افزود: مسافران از تابلوهای راهنمای سطح شهر برای معرفی قسمت های شهر ناراضی بودند.

نماینده صداوسیما خاطرنشان کرد: وجود متکدیان در سطح شهر چهره ناشایستی به شهر داده است.