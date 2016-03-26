بیش از ۱۰ هزار شغل در مجموعه ستاد گردشگری به وجود آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه بازدید از ستاد گردشگری شهرداری تهران با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به نوبه خودم سال جدید را به همه ملت عزیز به ویژه شهروندان تهران تبریک می گویم. امیدوارم امسال، سال پرخیر و برکتی توام با شادی، نشاط، عاقبت به خیری و گشایش و رونق اقتصادی باشد.

وی با اشاره به بازدید صبح امروز خود از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب عنوان کرد: افتتاح این نمایشگاه یکی از اولویت های کاری ماست. درست است که نمایشگاه شهر آفتاب با نمایشگاه کتاب شروع می شود اما باید توجه کنیم که این پروژه یکی از پروژه های بزرگ بین المللی شهر و کشورمان است.

شهردار تهران با بیان اینکه پیشرفت کار در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب طبق زمان بندی خوب بوده است، گفت: مهم ترین بحث در مود این پروژه اتصال مترو بود که در حال حاضر کار ایستگاه نهایی شده است و با آغاز فعالیت شهر آفتاب سرویس دهی مترو انجام می شود.

قالیباف افزود: پیش بینی های دیگر در مورد اتمام سالن ها، آماده سازی بیش از ۱۱۰هزار مترمربع فضا برای استقرار انتشاراتی ها و آماده سازی پارکینگ ها در حال انجام است. ان شاء الله در وعده مقرر نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب را همزمان با نمایشگاه کتاب افتتاح می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بازدید بعدی از پروژه نمایشگاه شهر آفتاب با مترو انجام می شود، تصریح کرد: تا پایان فروردین ماه ۱۰۰درصد اقدامات مربوط به افتتاح نمایشگاه شهر آفتاب انجام می شود و پیش بینی کرده ایم تا در اردیبهشت ماه پروژه افتتاح شود.

شهردار تهران همچنین به ارزیابی خود از بازدید از ستاد گردشگری شهرداری تهران پرداخت و گفت: گردشگری بحث مهمی برای تمامی شهرها و البته کشورهای دنیاست. شهرداری تهران نیز ۴ سال است که درگیر این بحث شده و بسترسازی می کند. هر سال نیز نسبت به سال قبل شرایط بهتر شده است.

قالیباف با بیان اینکه شهرداری تهران نمی خواهد بحث گردشگری را دولتی کند، تاکید کرد: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و ما باید در حوزه گردشگری مدیریت، حمایت و بسترسازی کنیم و اجازه دهیم تا بخش خصوصی وارد عمل شود.

قطعا تمام افرادی که برای اسکان مراجعه کنند، مستقر می شوند

وی افزود: شهروندان عزیز می توانند از طریق سامانه ۱۳۷ و سایت tehranvisit.ir از امکانات موجود آگاه شوند. ضمن اینکه شهرداری مراکزی برای اسکان موقت مسافران در نظر گرفته تا افرادی که می خواهند ۲ شب در تهران باشند، در این اماکن سکنی گزینند. تمامی امکانات و خدمات هم برای اقامت فراهم شده و شهروندان می توانند در چادرها و سالن ها مستقر شوند.

به گفته شهردار تهران قطعاً تمام افرادی که برای اسکان مراجعه کنند، در مدارس هیات امنایی و سوله های بحرانی که آماده سازی شده اند، مستقر می شوند. ضمن اینکه تاکنون هیچ موردی نبوده که فرد تقاضای مکان اسکان کند و اسکان داده نشود.

قالیباف با اشاره به سایر خدمات شهرداری تهران در قالب برنامه مهمان طهران عنوان کرد: ما در حقیقت توانستیم آژانس های بخش خصوصی را همراه کنیم و مردم می توانند تورها را انتخاب کنند. همچنین تهران کارت ها که در ۱۰۰ نقطه در اختیار شهروندان قرار می گیرند، به مبلغ ۵ هزار تومان برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شارژ شده اند و شهروندان از طریق این کارت می توانند از تخفیف های ویژه بازدید از همه مراکز تفریحی تهران و حتی هتل ها و رستوران های مشخص شده استفاده کنند.

بهره مندی حدود ۲۵ هزار نفر از خدمات اسکان و برنامه های گردشگری پایتخت

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، وی با تاکید به استقبال خوب شهروندان از برنامه های ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: از روز اول نوروز تا امروز حدود ۲۵ هزار نفر به شبکه گردشگری ما مراجعه و از تورها و اماکن اسکان استفاده کرده اند. البته امسال آمارها نسبت به سال قبل دقیق تر شده است و همه نفرات و آدرس آن ها در سیستم ثبت می شود.

شهردار تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ارتباط تهران با سایر شهرهای توریستی خاطرنشان کرد: در این مقطع، برنامه ای در این مورد نداریم، اما همان طور که قبلاً هم تاکید کرده ام و لایحه ای هم بر این اساس به شورای شهر فرستادیم بر این عقیده ام که تهران نیازمند سازمان گردشگری است که در طول سال فعال باشد. چرا که گردشگری داخلی و خارجی می تواند اشتغال زایی کند، اقتصا شهری را بچرخاند و رونق دهد.

بازگشت زندگی به مراکز هویتی شهر با رویکرد گردشگری

قالیباف با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار شغل در مجموعه ستاد گردشگری به وجود آمده است، گفت: تهران جای دیدنی زیادی دارد و حداقل ۳۰ روز زمان می برد تا اماکن دیدنی تهران را به طور کامل دید. همین جاذبه های تهران موجب شد تا ما بر منطقه ۱۲ به عنوان مرکز تاریخی و هویتی تمرکز کنیم.

وی به اجرای برنامه های فرهنگی همزمان با ولادت حضرت زهرا (س)، روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت پرداخت و گفت: قرار است تا ۳شب در میدان مشق مراسم برپا کنیم و از منطقه ۱۲ رو نمایی کنیم. ما به دنبال آن هستیم تا با رویکرد گردشگری زندگی را به مراکز هویتی شهرمان بازگردانیم.

شهردار تهران تصریح کرد: در ایام عید تمرکز ما بر تورهای داخلی است چرا که قبلاً تهران مسافرفرست بود و امسال حدود ۷۰ درصد از افرادی که برای بازدید به ستاد ما مراجعه کرده اند از شهرستان ها آمده بودند.

تهران نیازمند یک سازمان گردشگری است

قالیباف با تاکید بر اینکه تهران نیازمند یک سازمان گردشگری است تا بسترهای لازم برای حضور گردشگران به ویژه گردشگران خارجی فراهم شود، تصریح کرد: واقعیت این است که میهمانان خارجی بعد از ورود به تهران اغلب تنها از برج میلاد، پل طبیعت، اراضی عباس آباد و باغ موزه دفاع مقدس بازدید می کنند. این در حالی است که بیشتر این افراد دوست دارند از منطقه بازار و منطقه قدیم تهران هم بازدید کنند. به همین دلیل ما به سرعت روند بازسازی و پیاده راه سازی رادر این محدوده انجام می دهیم.

وی در ادامه گفت: خواهش من از رسانه ها این است که در این مورد زمینه سازی کنند تا تاریخ گذشته حصار ناصری و صفویه را احیا و پیاده سازی کنیم. واین که می گوییم باید برای انسان ها کرامت قائل شویم را انجام دهیم. ما باید بین خودرو، موتور و انسان، اولویت را به انسان دهیم.

به گفته قالیباف، کار در محله پامنار برای محدودیت تردد خودرو و پیاده راه سازی البته بجز خودروهای کسبه و اهل محل شروع شده است.

اجرای ویژه برنامه نوروزی در بوستان محله هرندی

وی اجرای برنامه در پارک محله هرندی را از دیگر برنامه های نوروز سال ۹۵ معرفی کرد و ادامه داد: از امشب برنامه خوبی در این بوستان شروع می شود. ضمن اینکه ان شا الله بهترین شهربازی کودکان را در پارک زندگی هرندی افتتاح می کنیم تا در فضای سرپوشیده بیش از ۱۰ هزار متر مربع با امکانات و پارکینگ، کودکان و خانواده ها بتوانند از فضای بازی و آموزشی استفاده کنند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگار شهرنوشت مبنی بر بازدید از مراکز بهاران یادآور شد: چندی قبل یکی از رسانه ها در قالب گزارش به موضوع بهاران پرداخت. به نظرم گزارش واقع بینانه ای بود که با نگاه نقادانه نوشته شد. اشکالاتی هم که مطرح کردند درست بود اگرچه به نقاط قوت پرداخته نشد. البته توقع ما این است که عیب های ما را ببینند اما خواهش من این است که خبرنگارها ایام عید یک سری به بهاران ها بزنند.

حضور مددجویان در بهاران داوطلبانه است

قالیباف با اشاره به راه اندازی ۱۳ مرکز بهاران گفت: با بازدید و صحبت با افراد مستقر در بهاران خستگی از تنم به در شد. من امروز فردی را دیدم که ۳۰ سال سابقه اعتیاد داشت و می گفت آن قدر که من را به کمپ بردند فکر می کردم این دفعه هم مثل دفعات قبل باشد اما واقعیت این است که راهی که این دفعه طی می کنم متفاوت است و امید به ما برگشته است.

وی افزود: حضور در بهاران داوطلبانه است. قرار است تا روند زندگی افراد را متحول کنیم. یک بخش از اقدامات ما مهارت آموزی است اگرچه برخی از آنان خود مهارت دارند.

شهردار تهران با اشاره به تجربه گفت و گو با مددجویان مرکز بهاران گفت: فردی را دیدم که ۹ سال معتاد و البته تحصیلکرده عمران دانشگاه دولتی شیراز بود. از دوره دانشجویی در خوابگاه تریاک مصرف می کرد و بعد از فارغ التحصیلی هم هروئین و شیشه. این مددجو تاکید می کرد اولین بار است که مسیر درست سر راهم قرار گرفته است. در بهاران به دنبال آن هستیم که خودباوری را بازگردانیم و اشتغال ایجاد کنیم.

وی همچنین به شباهت های مراکز کوثر و بهاران پرداخت و گفت: نمایشگاه زنان و تولید ملی در اواخر اسفند ماه برگزار شد و در آن جا غرفه ای داشتیم که خانم کارآفرینی شبی ۷۰ میلیون تومان فروش داشت یعنی در طول ۱۰ شب نمایشگاه ۷۰۰ میلیون تومان. این ها همان زنان سرپرست خانواری هستند که یک روز از ما ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض می خواستند اما امروز صدها نفر را سازمان دهی می کنند.

بازدید از بهاران در فروردین ماه با حضور خبرنگاران

به گزارش شهرنوشت شهردار تهران در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر حضور اصحاب رسانه در بازدیدهای شهردار بیان کرد: یک سری از بازدیدهای ما به شکل ۲ نفره انجام می شود که تاثیر خود را دارد و تمام چیزها را آن طور که واقعیت است می بینیم، برخی از بازدیدها نیز مدیریتی است. البته ما قرار داریم هر فصل با خبرنگاران بازدید کنیم و در فروردین ماه با حضور خبرنگاران از بهاران و محله هرندی بازدید می کنیم.

قالیباف همچنین با تشریح تجربه حضور در محله هرندی در روزهای اخیر عنوان کرد: در بازدید از هرندی سر راه یک خانم مسنی را دیدم که بیش از چهل سال بوده که در این محله زندگی می کرد. او می گفت؛ حدود پنج تا شش ماه به دلیل بیماری مادرش از خانه خارج نشده و بعد از این مدت با دیدن لاله ها در بوستان هرندی متعجب شده است. او اعلام کرد تغییر را به خوبی در محله هرندی احساس کرده است.

وی بیان کرد: امیدوارم بتوانیم فرزندانی که در هرندی بودند را در مرکز بهاران داشته باشیم و آنانکه در محله هستند نیز به خوبی زندگی کنند.

محمدباقر قالیباف با تاکید بر اینکه آسیب های اجتماعی در بازه زمانی پنج الی شش دهه اتفاق می افتند، تصریح کرد: این تصور که می توانیم چنین فاجعه ای را ظرف مدت شش ماه حل کنیم خام است، اما اینکه مسیر درستی را طی کنیم و با برنامه کار کنیم مهم است تا اینکه طی سه الی چهار سال آینده شاهد آن باشیم که شهرمان دور از آسیب های اجتماعی است و حفره هایی مثل هرندی ایجاد نشود.

مشهود نبودن آسیب های اجتماعی در شهر زمان بر است

شهردار تهران با تاکید بر اینکه در گام اول موضوع انضباط شهری رفع حفره ها در دستور کار است، گفت: به طور حتم مشهود نبودن آسیب های اجتماعی زمان می برد و نیاز به اقدامات جدی است. البته این به این معنی نیست که هیچ آسیبی وجود نخواهد داشت چرا که امروز تمامی شهرهای دنیا با موضوع آسیب های اجتماعی درگیرند.

قالیباف ادامه داد: شهرداری تهران مسئول حل آسیب های اجتماعی نیست، اما ما داوطلب این کار هستیم.به باور من مهم این است که آسیب های اجتماعی در کنترل باشند و در چرخه درستی قرار بگیرند تا اولا شاهد تولید آنها نباشیم و در مرحله بعد در صورت تولید از کنترل خارج نشوند.