۵۰ میلیارد ریال اعتبار در طرح های اقتصاد مقاومتی دامغان هزینه شد

سرهنگ پاسدار محمد خوشقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه اجرای طرح های اقتصادی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد، ابراز داشت: در طی سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال اعتبار صرف اجرای ۳۴۴ طرح در قالب بسیج سازندگی و اقتصاد مقاومتی در بخش های کشاورزی، تولیدی، دامداری و باغی به وسیله پرداخت تسهیلات بانکی با معرفی سپاه ناحیه دامغان شده است.

وی افزود: همچنین در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی سال گذشته با ۲۰۲ میلیارد ریال اعتبار مساجد روستاهای حسینان، رشم و معلمان مرمت و بهسازی شده است.

تحقق اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردمی

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه بسیج در راستای تحقق سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی و پیرو منویات مقام معظم رهبری گام برمی دارد، گفت: تکیه بر دانش و توانایی های داخلی اصل و محور اقتصاد مقاومتی است لذا این امر مورد عنایت بسیج سازندگی قرار دارد چرا که ما معتقد هستیم باید با دانش افزایی و توجه به نیروهای جوان داخلی از ظرفیت های موجود نهایت استفاده و بهره را در راستای منویات معظم له در باب اقتصاد مقاومتی ببریم.

خوشقدم ضمن تاکید بر اینکه بهترین و مفیدترین راه مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان تکیه بر اقتصاد مقاومتی است، ابراز داشت: تعیین شعار سال با محوریت اقتصاد بار دیگر تاکید مقام معظم رهبری بر این مقوله مهم را می رساند و از آنجا که تاکنون منویات ایشان درباره اقتصاد عملی نشده، معظم له بار دیگر براین موضوع مهم و اساسی جامعه تاکید دارند و در این بین می بایست با هم افزایی و مشارکت در راستای تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

وی افزود: دشمن همچون قبل بر ادامه عداوت خود برعلیه ملت ایران ادامه می دهد چرا که آنان مشکلات اقتصادی جامعه ما را مشاهده کرده و به همین دلیل درباره نقطه ضعف کشورمان با ادامه تحریم های ظالمانه، تکیه دارد اما در سوی دیگر ما نیز تنها راه مقابله و مبارزه با تحریم های ظالمانه را تکیه همه جانبه بر اقتصاد مقاومتی می دانیم و معتقدیم که این سیاست ها می بایست در جامعه تببین و برآنها جامه عمل پوشانده شود.

توسعه کشاورزی یکی از راه های ترویج اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه ناحیه دامغان ضمن اشاره به اینکه ترویج فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی نوید بخش توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در جامعه خواهد بود، گفت: کمک به توسعه و تولید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از مهم ترین رویکردهای بسیج بوده که این موضوع طی سالیان گذشته و حسب اوامر و تاکیدات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در دستور کار بسیج سازندگی سپاه قرار گرفته است.

خوشقدم درپاسخ به سوالی با موضوع راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی در جوامع روستایی و کوچک شهری، بیان داشت: به کارگیری شیوه های اسلامی و اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه کشاورزی به ویژه کشاورزان نمونه و بسیجی بهترین راهکار مناسب برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری گام برداریم و از این راه با ترفندها و توطئه های دشمنان مقابله کرده و به رشد و شکوفایی هرچه بهتر جامعه در سایه تقویت تولید، اتکا بر توانمندی های داخلی و بها دادن به نیروی انسانی جوان و خلاق کشور کمک کنیم.