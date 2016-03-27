ثبت نام اعتکاف در حرم مطهر رضوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه ثبت نام متقاضیان شرکت در اعتکاف ایام البیض ماه مبارک رجب در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی آغاز شده افزود: ثبت نام متقاضیان تا ۱۳ فروردین ماه ادامه دارد.

حجت الاسلام سید خلیل منبتی گفت: ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق پورتال جامع آستان قدس رضوی به نشانیaqr.ir و نیز سامانه پیامکی به سرشماره ۳۰۰۰۰۰۰۸ انجام می شود.

وی افزود: با توجه به پیش بینی کثرت متقاضیان، پذیرفته شدگان از طریق قرعه کشی مشخّص و اسامی آنان در تاریخ هفدهم فروردین ماه سال جاری از طریق همین سایت و ارسال پیام کوتاه اعلام خواهد شد.

وی هم چنین با اشاره به عملیات ساختمانی تحکیم و مقاوم سازی و همچنین ظرفیت بسیار محدود وغیرقابل تفکیک مسجد جامع گوهرشاد اعلام کرد: در سال جاری ثبت نام و پذیرش در اعتکاف تنها برای آقایان مقدور است.

منبتی گفت: آن دسته از متقاضیانی که در سنوات قبل پذیرفته شده و به هر دلیل در مراسم شرکت نکرده اند، در سال جاری امکان ثبت نام مجدد را نخواهند داشت.

به گفته معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی، مراسم اعتکاف ایام البیض ماه مبارک رجب بین روزهای ۱۳ تا ۱۵ رجب مصادف با دوم تا چهارم اردیبهشت ماه در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

